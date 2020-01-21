Охотники и полиция ловят стаю волков, пугающую жителей Калуги

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Охотники и полиция ловят волков, которые бродят по Охотники и полиция ловят волков, которые бродят по Калуге и пугают местных жителей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы городской управы Владислав Сахарчук.

"В 00.42 (вторника) поступило сообщение о том, что по адресу улица Октябрьская, дом 48 находится стая волков. В 06.22 на Яченской набережной волки загнали совершающего пробежку калужанина на дерево, это место рядом с тренировочной площадкой для собак. Также их видели в районе сквера Мира", - сказал собеседник агентства.

Также в диспетчерскую, по его словам, прислали видео, которое в настоящий момент "облетело" соцсети – на нем несколько волков бродят вблизи жилых домов, один из них грызет тело убитой собаки.

"Муниципальный подрядчик организовал рейды по отлову животных, УМВД вместе с охотниками объезжают места, где их видели. Есть подозрение, что они не дикие, а из частного зоопарка", - сказал представитель горуправы.