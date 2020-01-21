В Подмосковье нашли автомобиль с двумя мертвыми рысями

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Трупы двух рысей, занесенных в Красную книгу Московской области, обнаружили в автомобиле в подмосковном лесу, проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В минэкологии получено обращение из ОМВД РФ по городскому округу Луховицы с просьбой принять участие в расследовании обстоятельств гибели двух рысей. В настоящее время проводится доследственная проверка, не исключено возбуждение уголовного дела", - говорится в сообщении.

Автомобиль с трупами животных обнаружили в лесном массиве рядом с деревней Ольшаны в Луховицком районе , рассказали в пресс-службе. "Вскрытие показало, что погибли две самки рыси. Возраст одной - 3-4 года, второй - от 6 месяцев до года. Не исключено, что это была мать с детенышем", - добавили в правительстве. Размер ущерба, рассчитанный специалистами минэкологии, составил 560 тысяч рублей.