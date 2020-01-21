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В Подмосковье нашли автомобиль с двумя мертвыми рысями
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РИА Новости

В Подмосковье нашли автомобиль с двумя мертвыми рысями

16:16 21.01.2020 (обновлено: 16:17 21.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРысь
Рысь
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Рысь. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Трупы двух рысей, занесенных в Красную книгу Московской области, обнаружили в автомобиле в подмосковном лесу, проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"В минэкологии получено обращение из ОМВД РФ по городскому округу Луховицы с просьбой принять участие в расследовании обстоятельств гибели двух рысей. В настоящее время проводится доследственная проверка, не исключено возбуждение уголовного дела", - говорится в сообщении.
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Автомобиль с трупами животных обнаружили в лесном массиве рядом с деревней Ольшаны в Луховицком районе, рассказали в пресс-службе. "Вскрытие показало, что погибли две самки рыси. Возраст одной - 3-4 года, второй - от 6 месяцев до года. Не исключено, что это была мать с детенышем", - добавили в правительстве. Размер ущерба, рассчитанный специалистами минэкологии, составил 560 тысяч рублей.
Обыкновенная рысь занесена в последнее издание Красной книги Московской области под категорией вида, находящегося под угрозой исчезновения. В Подмосковье общая численность особей не превышает трех десятков.
Рысь. Архивное фото
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МВД РФЛуховицкий районМосковская областьПроисшествия
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