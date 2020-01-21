Житель Урала умер после удаления аппендикса

Пациент во время операции. Архивное фото

Пациент во время операции

ЧЕЛЯБИНСК, 21 янв – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту смерти 21-летнего жителя Следственные органы проводят проверку по факту смерти 21-летнего жителя Магнитогорска (Челябинская область) после операции по удалению аппендикса, сообщило во вторник СУ СК РФ по региону

По данным СК, 14 января в больнице Магнитогорска после проведения операции по удалению аппендицита скончался 21-летний мужчина.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливаться причины смерти, уточняется в сообщении. Будут проведены необходимые экспертизы по соответствию предъявляемым нормативным требованиям и стандартам, предоставляемых лечебным учреждением медицинских услуг, поясняется в сообщении.