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Житель Урала умер после удаления аппендикса
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РИА Новости

Житель Урала умер после удаления аппендикса

16:16 21.01.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПациент во время операции
Пациент во время операции
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Пациент во время операции. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 21 янв – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту смерти 21-летнего жителя Магнитогорска (Челябинская область) после операции по удалению аппендикса, сообщило во вторник СУ СК РФ по региону.
По данным СК, 14 января в больнице Магнитогорска после проведения операции по удалению аппендицита скончался 21-летний мужчина.
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"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливаться причины смерти, уточняется в сообщении. Будут проведены необходимые экспертизы по соответствию предъявляемым нормативным требованиям и стандартам, предоставляемых лечебным учреждением медицинских услуг, поясняется в сообщении.
Как добавили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона, в связи со смертью пациента проводится внутренняя проверка в медицинском учреждении, также идет проверка следствия, и только после проверки будут понятны причины гибели мужчины.
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Следственный комитет РФМагнитогорскРоссияПроисшествия
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