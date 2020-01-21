Путин надеется, что Генпрокуратура будет использовать наработки Чайки

"Генеральная прокуратура, в том числе под руководством Юрия Яковлевича, очень многое сделала для единообразного применения и понимания российских законов. Надеюсь, что эти самые востребованные, самые лучшие примеры, которые, безусловно, были в работе Генеральной прокуратуры, будут использованы и новым руководителем ведомства", - заявил Путин в ходе встречи.