Путин надеется, что Генпрокуратура будет использовать наработки Чайки

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что наработки Юрия Чайки и в целом Генеральной прокуратуры под его руководством будут использованы новым главой ведомства.
Путин во вторник встретился в Кремле с Чайкой и замглавы СКР Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора.
"Генеральная прокуратура, в том числе под руководством Юрия Яковлевича, очень многое сделала для единообразного применения и понимания российских законов. Надеюсь, что эти самые востребованные, самые лучшие примеры, которые, безусловно, были в работе Генеральной прокуратуры, будут использованы и новым руководителем ведомства", - заявил Путин в ходе встречи.
20 января, 14:11Биография Юрия Чайки