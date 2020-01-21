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Путин надеется, что Генпрокуратура будет использовать наработки Чайки
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РИА Новости

Путин надеется, что Генпрокуратура будет использовать наработки Чайки

16:13 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, руководитель Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка и заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов
Президент РФ Владимир Путин, руководитель Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка и заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин, руководитель Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка и заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что наработки Юрия Чайки и в целом Генеральной прокуратуры под его руководством будут использованы новым главой ведомства.
Путин во вторник встретился в Кремле с Чайкой и замглавы СКР Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора.
"Генеральная прокуратура, в том числе под руководством Юрия Яковлевича, очень многое сделала для единообразного применения и понимания российских законов. Надеюсь, что эти самые востребованные, самые лучшие примеры, которые, безусловно, были в работе Генеральной прокуратуры, будут использованы и новым руководителем ведомства", - заявил Путин в ходе встречи.
Юрий Чайка
20 января, 14:11
Биография Юрия Чайки
121004
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Отставка генпрокурора Юрия ЧайкиИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинЮрий ЧайкаРоссияПолитика
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