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Внешний долг России на 1 января составил 481,5 миллиарда долларов
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РИА Новости

Внешний долг России на 1 января составил 481,5 миллиарда долларов

16:32 21.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПарковочный столб у здания Банка России на улице Неглинная в Москве
Парковочный столб у здания Банка России на улице Неглинная в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Внешний долг РФ в 2019 году увеличился на 26,8 миллиарда долларов, или на 5,9%, и составил 481,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.
"Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2020 года, по оценке Банка России, составил 481,5 миллиарда долларов США, увеличившись с начала года на 26,8 миллиарда долларов США, или на 5,9%", - говорится в сообщении.
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По данным регулятора, основную роль в динамике показателя сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранной валюте. При этом внешний долг частного сектора практически не изменился.
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Центральный Банк РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Зачем размещать облигации займа, если в бюджете профицит? Это очень похоже на сговор с иностранными спекулянтами.
21 января, 16:47
АПАлександр Перов
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