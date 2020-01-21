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Во второй этап конкурса "Уроки Победы" вышли 525 школьных учителей
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РИА Новости

Во второй этап конкурса "Уроки Победы" вышли 525 школьных учителей

16:08 21.01.2020 (обновлено: 16:10 21.01.2020)
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyНа уроке в школе
На уроке в школе
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. В федеральный этап Международного учительского конкурса методических разработок "Уроки Победы", который начнется 22 января, вышли 525 участников регионального этапа конкурса, на который было подано в общей сложности более 15 тысяч работ из всех регионов России и 25 зарубежных стран, сообщает пресс-служба Группы компаний "Просвещение".
Конкурс, стартовавший 1 сентября 2019 года, организован министерством просвещения РФ, Российским историческим обществом и Группой компаний "Просвещение". Он приурочен к 75-летию Победы и объявленному президентом России Году памяти и славы.
Цель конкурса - увековечение памяти о Победе в Великой Отечественной войне, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи. Конкурс направлен на разработку новых методик и практик патриотического воспитания и обучения школьников, выявление талантливых школьных педагогов, их поддержку и поощрение, тиражирование лучших разработок и рост общего уровня профессионального мастерства учителей школ.
В тройку лидеров по количеству участников регионального этапа вышли Краснодарский край, Алтайский край и Самарская область.
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По итогам федерального этапа будут отобраны 33 лауреата, которые в марте-апреле в Москве примут участие в заключительном очном состязании и поборются за победу в номинациях "Классный час", "Социальный проект", "Урок истории", "Метапредметный урок", "Урок литературы", "Урок иностранного языка", "Урок русского языка", "Урок русского как родного", Урок музыки", "Урок ИЗО".
"Инициатива проведения конкурса была активно поддержана педагогической исторической общественностью. Сегодня мы можем говорить, что каждая пятая российская школа представила на этот конкурс свои работы. Это совершенно беспрецедентный случай. В конкурс были вовлечены педагоги из 8000 образовательных организаций страны. Если говорить о международной составляющей, то поступило 270 заявок, большинство из которых весьма высокого уровня и успешно конкурируют с российскими", - привели в пресс-службе слова председателя жюри конкурса, сопредседателя Российского исторического общества, ректора МГИМО, академика Анатолия Торкунова на церемонии объявления победителей регионального этапа.
Он добавил, что многие из представленных на рассмотрение жюри работ посвящены "темам, которые не на слуху".
"Темы, которые, конечно же, изучены, но не так глубоко. Разброс тем исключительно высок и говорит о том, что сам этот конкурс вызвал особый интерес не только к вопросу освещения ВОВ, но и к серьезным исследовательским работам, которые будут полезны, когда мы опубликуем итоги. Они станут подспорьем для учителей в части преподавания истории Второй мировой войны", - сказал Торкунов.
По словам члена оргкомитета конкурса, вице-президента Группы компаний "Просвещение" Виктории Копыловой, всего в первом этапе конкурса приняло участие более 15 тысяч человек. "Когда мы решили, что это будет социальный проект, не думали, что будет такое количество. То, что мы увидели, говорит о том, что учителя - люди творческие, люди, болеющие за своё дело и очень неравнодушные", - сказала она.
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Копылова сообщила, что одной из главных задач группы компаний в этом конкурсе – подготовить сборник всех работ финалистов - "банк заданий", которые учителя могут использовать в школьной работе. "Нынешнее поколение детей всё дальше и дальше находится от тех дней. Рассказывать о них уже практически некому. Давайте мы попробуем сохранить память таким образом", - пояснила она.
Заместитель председателя жюри конкурса, руководитель экспертного совета ГК "Просвещение", доктор исторических наук Александр Данилов подчеркнул, что охват конкурса по регионам страны, по зарубежным участникам говорит о востребованности таких форм работы, которые связаны с памятью о Победе в Великой Отечественной войне.
Он отметил, что уроки и методические разработки, которые присылались на конкурс, прошли определенную апробацию в школах, то есть уже имеется практика их использования.
"Сейчас задача состоит в том, чтобы по каждой номинации отобрать три лучшие работы. Аргументированно и по критериям дать объяснение, почему именно эти работы стали победителями. Это очень тонкая грань, потому что степень эмоционального воздействия многих материалов, особенно тех, которые пришли к нам в цифровом формате, говорит о том, что просто текст и формат цифровой отличаются по степени восприятия членами жюри", - заключил Данилов.
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