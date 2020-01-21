Госдума освободила Поздышева от должности члена совета директоров ЦБ

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госдума досрочно освободила Василия Поздышева от должности члена совета директоров Банка России в связи с его переходом на другую работу.
Соответствующее решение было принято на основании поступившего в Госдуму представления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в связи с увольнением Поздышева из Банка России по собственному желанию. В соответствии с законом о ЦБ членом его совета директоров может быть только сотрудник Банка России.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев во время встречи руководителей российских банков с руководством Банка России. 29 ноября 2017
Заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев во время встречи руководителей российских банков с руководством Банка России. 29 ноября 2017
Поздышев был назначен Госдумой на должность члена совета директоров ЦБ 16 июня 2015 года сроком на пять лет. Набиуллина в декабре поясняла, что Поздышев, занимавший ранее также должность зампреда ЦБ, с 2020 года покинет свой пост и станет председателем совета директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).
Поздышев стал зампредом ЦБ в 2014 году, до этого с 2012 года занимал пост директора департамента банковского регулирования Банка России. На посту зампреда Поздышев курировал разработку и реализацию подходов ЦБ в области банковского регулирования и надзора, разработку и реализацию мер снижения системных банковских рисков и консолидации банковского сектора, работу УК ФКБС, взаимодействие с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и Базельским комитетом по банковского надзору.
ФКБС был создан в 2017 году, целью его создания стало проведение санации кредитных организаций по новому механизму, в рамках которого ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемого банка. Первой кредитной организацией, санированной по новому механизму, был банк "ФК Открытие".