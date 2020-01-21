Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы

"По данным синоптиков, сегодня в столице ожидается ветер порывами до 17 метров в секунду, а ночью и утром 22 января – мокрый снег и образование гололедицы. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", - цитирует пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам жкх и благоустройства Петра Бирюкова.