МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в связи с прогнозируемыми осадками и усилением ветра, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
"По данным синоптиков, сегодня в столице ожидается ветер порывами до 17 метров в секунду, а ночью и утром 22 января – мокрый снег и образование гололедицы. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", - цитирует пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам жкх и благоустройства Петра Бирюкова.
Заместитель мэра подчеркнул, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.