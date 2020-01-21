Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T16:05+0300
https://ria.ru/20200121/1563678382.html
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы
https://cdn23.img.ria.ru/images/156332/10/1563321085_0:113:3241:1936_1036x0_80_0_0_898ca2382b87a6354cea653f4fb5d8d8.jpg
РИА Новости

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы

16:05 21.01.2020
451
© РИА Новости / Сергей МамонтовПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в связи с прогнозируемыми осадками и усилением ветра, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
"По данным синоптиков, сегодня в столице ожидается ветер порывами до 17 метров в секунду, а ночью и утром 22 января – мокрый снег и образование гололедицы. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", - цитирует пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам жкх и благоустройства Петра Бирюкова.
Заместитель мэра подчеркнул, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
20 января, 11:31
Ждите апрель. В Москве температура воздуха на неделе превысит норму
400001
Обсудить 0
Петр БирюковМоскваОбщество
Рекомендуем
Заместитель председателя Центрального банка России Василий Поздышев
Госдума освободила Поздышева от должности члена совета директоров ЦБ
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
В Госдуме назвали сроки принятия закона о поправке в конституцию
Сотрудник полиции
В Пскове женщина напала на школьников в раздевалке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2017 года
Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
Юрий Чайка
Путин предложил Чайке стать полпредом в СКФО
Михаил Авдеев
Госдума прекратила полномочия депутата от КПРФ Авдеева
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
Пассажиры смогут бесплатно сдать все билеты в Ухань
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторской деятельности
Сотрудник полиции
В Москве сын скальпировал мать во время ссоры, сообщили СМИ
Рысь
В Подмосковье нашли автомобиль с двумя мертвыми рысями
Здание Дома правительства РФ
Объявлен состав нового правительства
Путин провел встречу с Чайкой и Красновым
Путин провел встречу с Чайкой и Красновым
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Киев отказался "дружить" с Москвой в ПАСЕ
Парковочный столб у здания Банка России на улице Неглинная в Москве
Внешний долг России на 1 января составил 481,5 миллиарда долларов
Здание Государственной думы России
Госдума приняла в I чтении законопроект о биологической безопасности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
Лента новостейМолния