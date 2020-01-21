Клишас раскрыл детали подготовки к внесению поправок в Конституцию

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Рабочая группа по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию РФ планирует провести максимальное количество встреч с общественными организациями, гражданами, представителями творческих профессий, профсоюзами в ближайшие одну-две недели, сообщил сопредседатель группы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию РФ. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Девятнадцатого января сопредседатели рабочей группы заявили, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному Собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
"Самое важное сейчас - провести максимальное количество встреч и с общественными организациями, с гражданами, с представителями творческих профессий, с профсоюзами для того, чтобы понять, каковы ожидания людей. Вот эту работу мы намерены сделать в ближайшие одну-две недели для того, чтобы составить уже какой-то перечень основных предложений, дополнений, замечаний к тому законопроекту, который у нас сегодня есть, и доложить об этом президенту", - сказал Клишас в эфире телеканала "Россия 24".
Помимо этого он отметил, что все-таки президент является основным инициатором соответствующих изменений. "И, конечно, президенту мы будем докладывать ту работу, которую проделаем, и те замечания, поправки, которые сформулируем", - пояснил сенатор.