Финский МИД предупредил о возможных задержках с получением виз

Министерство уточняет, что система будет внедряться следующим образом: 1–11 февраля в Лондоне и Гонконге, к 21 февраля в Центральной Европе, Африке и на Ближнем Востоке, к 28 февраля в Петрозаводске, Киеве, Северной и Южной Америке, Австралии и Азии (кроме Китая, Индии, Филиппин), к 6 марта - Россия (кроме Петрозаводска), Китай, Индия и Филиппины.