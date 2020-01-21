Финский МИД предупредил о возможных задержках с получением виз

ХЕЛЬСИНКИ, 21 янв - РИА Новости. Задержки с визами возможны из-за внедрения нового программного обеспечения для их обработки, предупреждает МИД Финляндии.
"Министерство иностранных дел внедряет новую систему обработки виз в феврале и марте 2020 года. После ее введения заявления на получение визы могут обрабатываться эффективно, быстро и надежно. Мы стремимся к тому, чтобы новая система использовалась без каких-либо задержек для наших клиентов. Однако возможно, что во время постепенного внедрения новой системы выдача визовых решений может занять больше времени, чем обычно. В экстренных ситуациях соискателям визы следует обратиться в ближайшее представительство Финляндии", - сообщает МИД.
Министерство уточняет, что система будет внедряться следующим образом: 1–11 февраля в Лондоне и Гонконге, к 21 февраля в Центральной Европе, Африке и на Ближнем Востоке, к 28 февраля в Петрозаводске, Киеве, Северной и Южной Америке, Австралии и Азии (кроме Китая, Индии, Филиппин), к 6 марта - Россия (кроме Петрозаводска), Китай, Индия и Филиппины.
Министерство приносит извинения за любые неудобства для клиентов по всему миру.
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