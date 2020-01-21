Руденя: к 2024 г в Верхневолжье должно быть 15 тысяч многодетных семей

ТВЕРЬ, 21 янв – РИА Новости. В Тверской области предстоит переломить многолетние негативные демографические процессы, заявил губернатор области В Тверской области предстоит переломить многолетние негативные демографические процессы, заявил губернатор области Игорь Руденя на заседании областного правительства, основным вопросом повестки дня которого стало рассмотрение проекта областной госпрограммы по развитию демографической и семейной политики до 2025 года.

Госпрограмма сформирована в рамках задач, поставленных в национальном проекте "Демография".

"Реализация программы должна стать основным приоритетом для всех органов государственной и муниципальной власти. Перед нами стоит непростая задача: переломить многолетние негативные демографические процессы в Тверской области. Мы должны реализовать новый комплекс мер поддержки семьи, который будет способствовать увеличению рождаемости и численности населения региона", - сказал глава региона.

По данным пресс-службы регионального правительства, за последние годы в области удалось обеспечить устойчивый рост количества многодетных семей: в 2016 году их было 9967, в 2019-м – на 20% больше — 11947. Планируется, что расширение государственной поддержки позволит к 2024 году увеличить это число более чем до 15000 в 2025 году.

За последние годы в Тверской области удалось обеспечить устойчивый рост количества многодетных семей: в 2016 году их было 9967, в 2019-м – на 20% больше — 11947. Планируется, что расширение государственной поддержки позволит к 2024 году увеличить это число более чем до 15000 в 2025 году.

Также в числе плановых показателей госпрограммы – увеличение суммарного коэффициента рождаемости, рост доли детей в общей численности населения региона, снижение количества неполных семей и разводов.

"Меры, включенные в программу, направлены на поддержку семей от рождения детей и в процессе их воспитания. Особое внимание уделено поддержке семей с тремя и более детьми, пропаганде многодетности и ответственного родительства, вопросам улучшения жилищных условий. Предусмотрены социальные выплаты на погашение ипотеки молодым семьям, субсидии муниципалитетам на покупку жилья для многодетных семей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Губернатор отметил, что при реализации проекта по предоставлению земельных участков многодетным семьям особое внимание необходимо уделить их обеспечению инфраструктурой - водо- и газоснабжению.

Глава региона поручил продумать вопрос создания центров планирования семьи, где будут получать медицинские консультации семьи, которые готовятся к появлению детей, а также развивать сеть филиалов областного перинатального центра.

В этом году планируется открыть их в Нелидово, Ржеве и Кимрах, в следующем – в Вышнем Волочке и Бежецке.

Для обеспечения эффективной работы мер поддержки будет создан Совет по демографической и семейной политике, в состав которого войдут представители органов власти, общественных и научных организаций, духовенства. Для муниципалитетов Тверской области за достижение лучших показателей в демографии предусмотрены специальные дотации.