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Ядерные технологии
2020-01-21T15:53+0300
https://ria.ru/20200121/1563677549.html
"Росатом" может построить в Сибири уникальный синхротрон СКИФ
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РИА Новости

"Росатом" может построить в Сибири уникальный синхротрон СКИФ

15:53 21.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип "Росатом"
Логотип Росатом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Холдинг "Концерн Титан-2", входящий в контур управления госкорпорации "Росатом", может заняться строительством в Новосибирске уникальной "меганаучной" установки, синхротрона четвертого поколения СКИФ, сообщил директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН, на базе которого должна разместиться установка, Павел Логачев.
Выступая во вторник на заседании президиума РАН, Логачев перечислил ряд задач, которые надо решить для запуска проекта сооружения синхротрона СКИФ. В частности, по его словам, надо определиться с выбором генерального подрядчика строительства и узаконить это решение на уровне правительства РФ.
"Нужно совместное решение Минобрнауки и Росатома по генподрядчику. Им может стать компания "Титан-2", это структура Росатома", - сказал Логачев.
Также, по его словам, на уровне кабинета министров надо закрепить за другой компанией Росатома "Центральным проектно-технологическим институтом" функции генерального проектировщика СКИФа.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
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Синхротрон СКИФ относится к четвертому поколению источников синхротронного излучения. Такие установки позволяют с рекордной точностью изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, медицины, химии, а также многих других. Реализация проекта СКИФ в Новосибирске ведется в соответствии с поручением президента РФ по итогам встречи с учеными СО РАН в феврале 2018 года и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0".
Центр коллективного пользования "СКИФ" будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта намечен на 31 декабря 2023 года. Правительство России ранее выделило из федерального бюджета 37,1 миллиарда рублей на проект СКИФ.
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