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В Самарской области выявили несколько случаев африканской чумы свиней
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РИА Новости

В Самарской области выявили несколько случаев африканской чумы свиней

15:47 21.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПлощадка доращивания поросят в Родниковском свинокомплексе
Площадка доращивания поросят в Родниковском свинокомплексе
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
САМАРА, 21 янв - РИА Новости. Несколько случаев африканской чумы свиней (АЧС) выявили на территории Самарской области, принимаются меры по установлению карантина, сообщает во вторник пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.
По данным пресс-службы, 16 января в 87-м квартале Кошкинского охотхозяйства были зафиксированы первые случаи смерти кабанов от АЧС. Кроме того, по информации ведомства, в соседнем районе на территории того же охотхозяйства были обнаружены тела еще двух кабанов, погибших по той же причине. 20 января при лабораторном исследовании павшего кабана, обнаруженного в 91-м квартале Кошкинского охотхозяйства, также был выявлен ДНК вируса африканской чумы свиней.
"Всего было обнаружено шесть тел кабанов, болевших африканской чумой свиней, в Кошкинском охотхозяйстве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней и мероприятия по ликвидации заболевания находятся под контролем регионального управления Россельхознадзора, принимаются меры по установлению карантина на всей территории Кошкинского охотхозяйства.
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Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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РоссельхознадзорСамарская областьРоссияПроисшествия
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