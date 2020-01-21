В Самарской области выявили несколько случаев африканской чумы свиней

САМАРА, 21 янв - РИА Новости. Несколько случаев африканской чумы свиней (АЧС) выявили на территории Несколько случаев африканской чумы свиней (АЧС) выявили на территории Самарской области , принимаются меры по установлению карантина, сообщает во вторник пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.

По данным пресс-службы, 16 января в 87-м квартале Кошкинского охотхозяйства были зафиксированы первые случаи смерти кабанов от АЧС. Кроме того, по информации ведомства, в соседнем районе на территории того же охотхозяйства были обнаружены тела еще двух кабанов, погибших по той же причине. 20 января при лабораторном исследовании павшего кабана, обнаруженного в 91-м квартале Кошкинского охотхозяйства, также был выявлен ДНК вируса африканской чумы свиней.

"Всего было обнаружено шесть тел кабанов, болевших африканской чумой свиней, в Кошкинском охотхозяйстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней и мероприятия по ликвидации заболевания находятся под контролем регионального управления Россельхознадзора, принимаются меры по установлению карантина на всей территории Кошкинского охотхозяйства.