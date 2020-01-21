Эксперт предупредил о росте мобильных угроз и фишинга

"Во-вторых, увеличится количество мобильных угроз: уже в 2019 году количество атак вредоносного ПО для мобильного банкинга увеличилось на 50% по сравнению с 2018 годом. Третий тренд - фишинговые письма будут приходить не только традиционным способом на электронную почту. Теперь все чаще их можно будет встретить в социальных сетях, мессенджерах и онлайн-играх", - полагает Дуров.