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Эксперт предупредил о росте мобильных угроз и фишинга
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РИА Новости

Эксперт предупредил о росте мобильных угроз и фишинга

15:47 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Помимо DDoS-атак в 2020 году вырастет число мобильных угроз и фишинга, заявил РИА Новости технический директор Check Point Software Technologies в России и СНГ Никита Дуров.
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил в интервью РИА Новости, что банк в январе подвергся мощнейшей в своей истории DDoS-атаке, которую отразил. По его мнению, DDoS-атаки станут в 2020 году большой проблемой для российских и мировых компаний. Он также заявил, что использование технологии 5G "фактически ставит новый уровень рисков в проведении DDoS-атак".
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По словам эксперта, команда Check Point Software Technologies предполагает три главных технических тренда на 2020 год. "Во-первых, количество целевых атак на организации увеличится. Преступники будут стремиться собрать максимум данных о конкретной организации, чтобы успешнее атаковать и потом получить приличный выкуп за возврат информации", - сказал он.
"Во-вторых, увеличится количество мобильных угроз: уже в 2019 году количество атак вредоносного ПО для мобильного банкинга увеличилось на 50% по сравнению с 2018 годом. Третий тренд - фишинговые письма будут приходить не только традиционным способом на электронную почту. Теперь все чаще их можно будет встретить в социальных сетях, мессенджерах и онлайн-играх", - полагает Дуров.
Эксперт напомнил, что по данным отчета Check Point Cyber Security Report 2020, в 2019 году 28% организаций по всему миру подверглись атакам ботнетов (сеть устройств с установленным хакерским ПО), что на 50% больше, чем в 2018 году. В России три последних месяца 2019 года лидирующую позицию среди самого активного вредоносного ПО занимал троян Emotet.
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"В декабре 2019 года также значительно увеличилось использование удаленного внедрения команд по протоколу HTTP: этому подверглись 33% организаций во всем мире. При успешном использовании уязвимость представляла собой бот-сеть DDoS. Вредоносный файл, использованный при атаке, также содержал ряд ссылок на полезные нагрузки, использующие уязвимости в умных устройствах. В дальнейшем эти устройства объединялись в ботнеты. Потенциально уязвимы были устройства от таких производителей, как D-Link, Huawei и RealTek", - указал он.
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Станислав КузнецовСбербанк РоссииРоссияТехнологииЭкономика
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