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Пассажиры смогут бесплатно сдать все билеты в Ухань
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РИА Новости

Пассажиры смогут бесплатно сдать все билеты в Ухань

15:44 21.01.2020 (обновлено: 16:11 21.01.2020)
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© REUTERS / StringerБольница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
© REUTERS / Stringer
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
ПЕКИН, 21 янв – РИА Новости. Пассажиры, которые ранее приобрели авиа- или железнодорожные билеты в или из города Ухань китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована крупная вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, смогут сдать все билеты бесплатно, сообщили во вторник соответствующие ведомства.
На сайте China Railway сообщается, что "для удовлетворения требования по реализации санитарно-эпидемиологических работ в городе Ухань и обращений пассажиров, железнодорожное управление постановило, что с настоящего момента и до 24.00 24 января 2020 года на железнодорожных вокзалах и станциях, на сайте 12306 (приобретения ж/д билетов - ред.) и по другим каналам, пассажиры, которые приобрели билеты на поезда в или из города Ухань, смогут вернуть неиспользованные билеты бесплатно".
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В заявлении обозначены станции Ухань, Ханькоу, Учан, Наньху Дун, Тансюньху, Мяошань, Пуань и другие.
При этом управление гражданской авиации выпустило распоряжение для всех транспортных авикомпаний предпринять все необходимые меры для профилактики и контроля за распространением нового вируса, уделять повышенное внимание обслуживанию пассажиров, особенно тех, кто приобрел билеты в или из города Ухань.
"Если у пассажира появится необходимость сдать неиспользованный билет, авиакомпании должны сделать это бесплатно", - отмечено в распоряжении.
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В управлении подчеркнули, что "все подразделения гражданской авиации сделают все возможное для предотвращения и контроля распространения заболевания, для обеспечения нормального осуществления авиаперевозок в период "Чуньюнь" (особо загруженный период для пассажирских перевозок во время китайского нового года – ред.)", для снижения риска заражения пассажиров и сотрудников гражданской авиации, а также для того, чтобы не допустить распространения заболевания через самолеты".
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
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Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
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