Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T15:41+0300
https://ria.ru/20200121/1563675327.html
Госнефтекомпания Азербайджана ведет переговоры с белорусской стороной
https://cdn25.img.ria.ru/images/156036/19/1560361970_0:68:1600:968_1036x0_80_0_0_bf2730cf726bbc9979b98f59bd03a990.jpg
РИА Новости

Госнефтекомпания Азербайджана ведет переговоры с белорусской стороной

15:41 21.01.2020
1440
© Фото : страница компании SOCAR в FacebookГосударственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR
© Фото : страница компании SOCAR в Facebook
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR. Архивное фото
БАКУ, 21 янв – РИА Новости. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) ведет переговоры с белорусской стороной по поставкам азербайджанской нефти в эту страну, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Ибрагим Ахмедов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что Минск будет закупать нефть с альтернативных РФ рынков по мировым ценам.
"На данный момент я могу вам сообщить, что переговоры продолжаются", - сказал Ахмедов.
Белоруссия активно ищет возможность покупать нефть, альтернативную российской. Первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой на прошлой неделе заявил, что ожидает скорых договоренностей на этот счет, при этом рассматривается возможность поставок с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана. В понедельник представитель "Белнефтехима" заявил РИА Новости, что страна закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, она будет поставлена в двадцатых числах января через порт в литовской Клайпеде на НПЗ "Нафтан".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 15:18
Белоруссия оценит, во что выльется покупка нефти по мировым ценам
25201001
Обсудить 4
SOCARБелнефтехимАлександр ЛукашенкоБелоруссияАзербайджанЭкономика
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Белоруссия оценит, во что выльется покупка нефти по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Распределительный пункт нефтепровода в Белоруссии
Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
Нефтяной станок-качалка
Белоруссии невыгодна любая нефть, кроме российской, заявил эксперт
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай на тему Мировое устройство: взгляд с Востока
Алиев рассказал об отношениях России и Азербайджана
Нефтяной станок-качалка
США призвали ливийскую NOC немедленно восстановить добычу нефти
ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Юрий Чайка
Путин предложил Чайке стать полпредом в СКФО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
Азербайджан не получал предложений использовать TANAP для газа из РФ
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Минск будет стремиться поставлять из России 30-40% необходимой нефти
Американский стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал НАФТА "стихийным бедствием"
Митинг в Кеве
Опрос: более 60% украинцев поддержали вступление страны в Евросоюз
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Плавательный бассейн на территории спортивно развлекательного комплекса Анжи Арена
Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
Лента новостейМолния