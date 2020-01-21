Госнефтекомпания Азербайджана ведет переговоры с белорусской стороной

БАКУ, 21 янв – РИА Новости. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) ведет переговоры с белорусской стороной по поставкам азербайджанской нефти в эту страну, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Ибрагим Ахмедов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что Минск будет закупать нефть с альтернативных РФ рынков по мировым ценам.
"На данный момент я могу вам сообщить, что переговоры продолжаются", - сказал Ахмедов.
Белоруссия активно ищет возможность покупать нефть, альтернативную российской. Первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой на прошлой неделе заявил, что ожидает скорых договоренностей на этот счет, при этом рассматривается возможность поставок с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана. В понедельник представитель "Белнефтехима" заявил РИА Новости, что страна закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, она будет поставлена в двадцатых числах января через порт в литовской Клайпеде на НПЗ "Нафтан".