В Пскове женщина напала на школьников в раздевалке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Женщина, подозреваемая в нападении на учеников в школьной раздевалке в Пскове, привлечена к административной ответственности за побои и мелкое хулиганство, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Псковской области.
По информации местных СМИ, агрессивно настроенная женщина появилась в раздевалке одной из псковских школ, когда ученики переодевались на урок физкультуры. Она заявила, что кто-то из подростков разбил стекло телефона ее дочери, плевала в школьников и угрожала побоями, требуя возмещения ущерба, осыпала нецензурной бранью и махала кулаками перед лицами учеников.
"Информация об инциденте поступила из медучреждения, куда обратился один из родителей мальчика, который получил удар в живот, еще до публикации информации в открытом доступе. Личность гражданки была установлена, она привлечена к административной ответственности за причинение побоев и мелкое хулиганство", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, правоохранительные органы инициировали работу с городской администрацией по усилению мер безопасности в учебных заведениях города.
Власти псковской администрации пока не прокомментировали РИА Новости инцидент.
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