В Пскове женщина напала на школьников в раздевалке

"Информация об инциденте поступила из медучреждения, куда обратился один из родителей мальчика, который получил удар в живот, еще до публикации информации в открытом доступе. Личность гражданки была установлена, она привлечена к административной ответственности за причинение побоев и мелкое хулиганство", - рассказал собеседник агентства.