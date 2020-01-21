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В Армении суд оставил под стражей владельца оппозиционного телеканала
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РИА Новости

В Армении суд оставил под стражей владельца оппозиционного телеканала

15:36 21.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
© Sputnik
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ЕРЕВАН, 21 янв – РИА Новости. Апелляционный суд Армении оставил под стражей владельца оппозиционного армянского телеканала TV5 Армена Тавадяна, арестованного в рамках дела о подкупе и принуждении к даче ложных показаний, сообщил во вторник журналистам его адвокат Ованнес Худоян.
"Апелляционный суд отклонил наше ходатайство об изменении меры пресечения Тавадяну… Естественно, мы представим жалобу в Кассационный суд, а затем и в Европейский суд по правам человека", - сказал Худоян.
Он добавил, что обсудит со следователями вопрос об освобождении Тавадяна.
Ранее в пресс-службе полиции заявили, что сторонники арестованного экс-главы Армении Роберта Кочаряна подкупают проходящих по его делу пострадавших и свидетелей. Один из фигурантов дела Варужан Мкртчян, которому предъявлено обвинение по статье "подкуп или принуждение к даче ложных показаний, совершенные организованной группой", отпущен под подписку о невыезде. Тавадян был арестован судом по той же статье, предусматривающей до семи лет лишения свободы.
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В понедельник и во вторник у здания Апелляционного суда прошла акция в поддержку Тавадяна.
В мае 2019 года Тавадяну было предъявлено обвинение по статье "хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Один из противников Кочаряна Вардгес Гаспари заявил, что на него во время акции протеста в фойе суда напали сторонники бывшего президента и ударили бутылкой по лицу. В тот же день предполагаемые участники инцидента, в том числе Тавадян, были доставлены в отдел полиции, однако вскоре отпущены.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту также вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня 2019 года он был арестован в третий раз.
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