В Армении суд оставил под стражей владельца оппозиционного телеканала

ЕРЕВАН, 21 янв – РИА Новости. Апелляционный суд Апелляционный суд Армении оставил под стражей владельца оппозиционного армянского телеканала TV5 Армена Тавадяна, арестованного в рамках дела о подкупе и принуждении к даче ложных показаний, сообщил во вторник журналистам его адвокат Ованнес Худоян.

"Апелляционный суд отклонил наше ходатайство об изменении меры пресечения Тавадяну… Естественно, мы представим жалобу в Кассационный суд, а затем и в Европейский суд по правам человека", - сказал Худоян.

Он добавил, что обсудит со следователями вопрос об освобождении Тавадяна.

Ранее в пресс-службе полиции заявили, что сторонники арестованного экс-главы Армении Роберта Кочаряна подкупают проходящих по его делу пострадавших и свидетелей. Один из фигурантов дела Варужан Мкртчян, которому предъявлено обвинение по статье "подкуп или принуждение к даче ложных показаний, совершенные организованной группой", отпущен под подписку о невыезде. Тавадян был арестован судом по той же статье, предусматривающей до семи лет лишения свободы.

В понедельник и во вторник у здания Апелляционного суда прошла акция в поддержку Тавадяна.

В мае 2019 года Тавадяну было предъявлено обвинение по статье "хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Один из противников Кочаряна Вардгес Гаспари заявил, что на него во время акции протеста в фойе суда напали сторонники бывшего президента и ударили бутылкой по лицу. В тот же день предполагаемые участники инцидента, в том числе Тавадян, были доставлены в отдел полиции, однако вскоре отпущены.