Путин поблагодарил Чайку за работу на посту генпрокурора

Путин во вторник встретился в Кремле с Чайкой и замглавы СКР Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора.

"Хотел в завершение работы Юрия Яковлевича на посту, в преддверии вашей работы - надеюсь, верхняя палата за вас проголосует завтра - поблагодарить Юрия Яковлевича Чайку за работу. С 2006 года Юрий Яковлевич работал в этом качестве", - заявил Путин в ходе встречи.

"Очень многое сделано для укрепления законности в России, очень многое сделано для того, чтобы не только граждане почувствовали, но и государство стало крепче, имею в виду единство применения законов РФ на всей территории России, что чрезвычайно важно. Мы знаем, как сложно это было в начале 2000-х", - подчеркнул президент.