Путин поблагодарил Чайку за работу на посту генпрокурора

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил покидающего пост генпрокурора Юрия Чайку за работу, отметил его вклад в укрепление законности в РФ.
Путин во вторник встретился в Кремле с Чайкой и замглавы СКР Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора.
"Хотел в завершение работы Юрия Яковлевича на посту, в преддверии вашей работы - надеюсь, верхняя палата за вас проголосует завтра - поблагодарить Юрия Яковлевича Чайку за работу. С 2006 года Юрий Яковлевич работал в этом качестве", - заявил Путин в ходе встречи.
"Очень многое сделано для укрепления законности в России, очень многое сделано для того, чтобы не только граждане почувствовали, но и государство стало крепче, имею в виду единство применения законов РФ на всей территории России, что чрезвычайно важно. Мы знаем, как сложно это было в начале 2000-х", - подчеркнул президент.
20 января, 17:52Сказано в эфиреКраснов вместо Чайки: почему и зачем? Президент Владимир Путин предложил на должность генерального прокурора зампреда СК Юрия Краснова, Юрий Чайка покидает пост генпрокурора. Адвокат Анатолий Кучерена и политолог Алексей Мартынов прокомментировали эти изменения в интервью радио Sputnik.