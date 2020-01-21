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США призвали ливийскую NOC немедленно восстановить добычу нефти
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РИА Новости

США призвали ливийскую NOC немедленно восстановить добычу нефти

15:31 21.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Посольство США в Ливии заявило, что ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) должна немедленно восстановить добычу нефти в привычном режиме.
"Мы глубоко обеспокоены тем, что приостановление операций (по нефтедобыче – ред.) Национальной нефтяной корпорации (NOC) угрожает усугублению чрезвычайной гуманитарной ситуации в Ливии и причиняет последующие неоправданные страдания населению Ливии. Операции NOC должны быть восстановлены незамедлительно", - сообщает посольство в Twitter.
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В минувшие выходные Национальная нефтяная компания Ливии (National Oil Corporation, NOC) объявила чрезвычайное положение в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар ранее дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.
В нефтяной корпорации отметили, что частичное прекращение экспорта нефти приведет к сокращению ее добычи на 800 тысяч баррелей в сутки, а также к финансовым убыткам в размере 55 миллионов долларов ежедневно.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА маршала Хафтара.
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