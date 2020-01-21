Эксперт рассказал, для кого наиболее опасны DDoS-атаки

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. DDoS-атаки опасны скорее для средних предприятий, чем для крупных, заявил РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил в интервью РИА Новости, что банк в январе подвергся мощнейшей в своей истории DDOS-атаке, которую отразил; эти угрозы - DDOS-атаки - станут в 2020 году большой проблемой для российских и мировых компаний. По его словам, использование технологии 5G "фактически ставит новый уровень рисков в проведении DDOS-атак".
По словам эксперта, провайдеры уже сформировали хорошие инструменты для борьбы с DDoS. Так, компания Cloudflare предлагает защиту, которая анализирует входящий трафик и отсекает подозрительный.
"Крупные корпорации мониторят трафик, в том числе, в ручном режиме и тратят существенные деньги на защиту, увеличивая мощности серверов, закупая современный софт, поскольку для успешной DDoS-атаки нужны уязвимости в системе. Несмотря на постоянное совершенствование механизмов атаки, увеличивающиеся скорости передачи данных, 5G, на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что такой метод хулиганства опасен скорее для средних предприятий, чем для крупных игроков", - считает Поярков.
Он отметил, что DDoS-атаки являются по сути "разновидностью хулиганских действий" в интернете. "Любой желающий может легко заказать в даркнете DDoS на сайт конкурента, обидчика, неприятного политика. Количество таких атак измеряется сотнями ежедневно. Основная функция DDoS - перегрузить сервер жертвы, сделать так, чтобы запросы от "реальных" пользователей не обрабатывались. Если жертва интернет-магазин, то это приведет к невозможности совершать продажи. Если просто сайт визитка, то большого ущерба причинить не получится", - добавил эксперт.
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