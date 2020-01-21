Эксперт рассказал, для кого наиболее опасны DDoS-атаки

По словам эксперта, провайдеры уже сформировали хорошие инструменты для борьбы с DDoS. Так, компания Cloudflare предлагает защиту, которая анализирует входящий трафик и отсекает подозрительный.

"Крупные корпорации мониторят трафик, в том числе, в ручном режиме и тратят существенные деньги на защиту, увеличивая мощности серверов, закупая современный софт, поскольку для успешной DDoS-атаки нужны уязвимости в системе. Несмотря на постоянное совершенствование механизмов атаки, увеличивающиеся скорости передачи данных, 5G, на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что такой метод хулиганства опасен скорее для средних предприятий, чем для крупных игроков", - считает Поярков.

Он отметил, что DDoS-атаки являются по сути "разновидностью хулиганских действий" в интернете. "Любой желающий может легко заказать в даркнете DDoS на сайт конкурента, обидчика, неприятного политика. Количество таких атак измеряется сотнями ежедневно. Основная функция DDoS - перегрузить сервер жертвы, сделать так, чтобы запросы от "реальных" пользователей не обрабатывались. Если жертва интернет-магазин, то это приведет к невозможности совершать продажи. Если просто сайт визитка, то большого ущерба причинить не получится", - добавил эксперт.