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В ЕС следят за развитием ситуации со вспышкой нового коронавируса
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РИА Новости

В ЕС следят за развитием ситуации со вспышкой нового коронавируса

15:25 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Евросоюз следит за ситуацией со вспышкой нового коронавируса в Китае, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии в ходе брифинга и отметил, что власти Китая держат ситуацию под контролем.
"Национальная комиссия по здравоохранению в Китае подтвердила, что вирус передается от человека к человеку. Комиссия в сотрудничестве с Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний и государства-члены следят за ситуацией, в особенности за случаями пневмонии, подтверждёнными в Китае, Таиланде, Японии, Южной Корее и Австралии", - сообщил представитель пресс-службы ЕК на брифинге.
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Представитель ЕК отметил, что Китай предоставляет всю необходимую информацию о развитии ситуации. "Ситуация находится под контролем. Национальные и местные власти Китая следят за ситуацией. Мы делаем то же самое... мы работаем со всеми вовлеченными сторонами, чтобы гарантировать здоровье европейского населения", - отметил он.
Как сообщил представитель ЕК, комиссия проведет встречу с представителями государств-членов после публикации доклада с оценкой уровня опасности Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний после 22 января.
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Он также напомнил, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала вводить ограничения на передвижение.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
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По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрирован 291 случай заражения. Шесть человек скончались. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
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Распространение нового коронавирусаЕврокомиссияЕвросоюзКитайУханьВ мире
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