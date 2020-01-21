Белоруссия оценит, во что выльется покупка нефти по мировым ценам

МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика приняла решение покупать нефть, альтернативную российской , по мировым ценам, и на практике посмотрит, "во что это выльется".

"Мы должны на практике посмотреть, во что это (покупка нефти не в РФ – ред.) выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, - не важно, какую нефть, - по мировым ценам. Поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы и получить нефтепродукты из этой нефти. То есть из альтернативных источников, конечно, не исключая главного нашего поставщика - Российскую Федерацию", - сказал Лукашенко во вторник на совещании по повышению эффективности экспорта нефтепродуктов, сообщает пресс-служба президента.

Белорусский лидер подчеркнул, что самый важный вопрос - это последующая продажа нефтепродуктов из переработанной нефти. "Мы должны сегодня рассмотреть вопрос, как и кому мы будем продавать. Как мы вообще организуем продажу готовых нефтепродуктов. Это очень важный вопрос сегодня, и мы должны в этой непростой ситуации получить соответствующий эффект. Повышение продаж на экспорт нефтепродуктов, произведенных нашими заводами, - это большой ресурс", - заметил глава республики.

Перед участниками совещания он поставил ряд вопросов, в том числе по прогнозам развития мирового рынка нефти и нефтепродуктов на ближайшее время и среднесрочную перспективу, упреждению возможных негативных тенденций, резервам по повышению эффективности экспорта нефтепродуктов.

При этом Лукашенко предупредил участников совещания о персональной ответственности за все предложения: "даже если в должности не останутся, будут головой отвечать за принятые решения", сказал он. "Поэтому никаких личных пристрастий, интересов - только государственные. Мы не космос изобретаем, не новые космические аппараты. Весь мир работает, примеров много. Берите любой из них и давайте в этом направлении действовать", - заявил Лукашенко.

Председатель концерна " Белнефтехим " Андрей Рыбаков на совещании отметил, что для обеспечения внутреннего рынка Белоруссии хватило бы 80-процентной загрузки одного нефтеперерабатывающего завода (всего в республике их два). При этом страна экспортирует около 70% всех производимых нефтепродуктов.