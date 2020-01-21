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Белоруссии невыгодна любая нефть, кроме российской, заявил эксперт
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РИА Новости

Белоруссии невыгодна любая нефть, кроме российской, заявил эксперт

15:15 21.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Белоруссии будет невыгодна закупка любой нефти, кроме российской, поскольку альтернативное сырье будет дороже из-за логистики и высокой себестоимости, прокомментировал РИА Новости начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
В понедельник представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим" заявил РИА Новости, что Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, она будет поставлена через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
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"Для Белоруссии на сегодняшний день любая нефть, кроме российской, будет невыгодна. Любое альтернативное сырье будет дороже минимум на 15%, и даже норвежская нефть также будет дороже, поскольку, во-первых, дороже логистика и есть страны-транзитеры, а во-вторых себестоимость добычи в Норвегии значительно выше, и никаких торговых соглашений между странами нет", - сказал эксперт.
"Я считаю, что закупленный объем (80 тысяч тонн - Прим. ред.) говорит о том, что белорусская сторона просто старается лишний раз надавить на Россию, чтобы та пошла на уступки. Не думаю, что Белоруссия серьезно рассматривает вариант замены российской нефти, хотя повторюсь – некоторая диверсификация поставщиков пошла бы стране на пользу", - добавил Авакян.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В частности, он заявлял, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба". В середине января первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой отмечал, что Минск рассматривает поставки нефти из Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.
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