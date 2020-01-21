Белоруссии невыгодна любая нефть, кроме российской, заявил эксперт

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Белоруссии будет невыгодна закупка любой нефти, кроме российской , поскольку альтернативное сырье будет дороже из-за логистики и высокой себестоимости, прокомментировал РИА Новости начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.

В понедельник представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим" заявил РИА Новости, что Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, она будет поставлена через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".

"Для Белоруссии на сегодняшний день любая нефть, кроме российской, будет невыгодна. Любое альтернативное сырье будет дороже минимум на 15%, и даже норвежская нефть также будет дороже, поскольку, во-первых, дороже логистика и есть страны-транзитеры, а во-вторых себестоимость добычи в Норвегии значительно выше, и никаких торговых соглашений между странами нет", - сказал эксперт.

"Я считаю, что закупленный объем (80 тысяч тонн - Прим. ред.) говорит о том, что белорусская сторона просто старается лишний раз надавить на Россию, чтобы та пошла на уступки. Не думаю, что Белоруссия серьезно рассматривает вариант замены российской нефти, хотя повторюсь – некоторая диверсификация поставщиков пошла бы стране на пользу", - добавил Авакян.