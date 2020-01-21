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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-21T15:13+0300
https://ria.ru/20200121/1563673873.html
Путин в Липецкой области обсудит инициативы по соцподдержке
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/36/1563443672_0:200:3076:1930_1036x0_80_0_0_d14dfb8f14476f327f2f3d04d2f5b0da.jpg
РИА Новости

Путин в Липецкой области обсудит инициативы по соцподдержке

15:13 21.01.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖитель Екатеринбурга смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Житель Екатеринбурга смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Липецкую область в среду встретится с общественностью, обсудит инициативы по социальной поддержке, озвученные в послании Федеральному Собранию, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго января президент России Путин посетит Липецкую область, где ознакомится с объектами социальной инфраструктуры Усманского района. В ходе рабочей поездки глава государства также проведет встречу с представителями общественности, на которой будут обсуждаться инициативы по социальной поддержке граждан, озвученные в послании президента Федеральному Собранию", - говорится в сообщении.
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Послание президента России Федеральному собраниюВладимир ПутинЛипецкая областьРоссияОбщество
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