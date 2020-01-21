Путин в Липецкой области обсудит инициативы по соцподдержке

"Двадцать второго января президент России Путин посетит Липецкую область, где ознакомится с объектами социальной инфраструктуры Усманского района. В ходе рабочей поездки глава государства также проведет встречу с представителями общественности, на которой будут обсуждаться инициативы по социальной поддержке граждан, озвученные в послании президента Федеральному Собранию", - говорится в сообщении.