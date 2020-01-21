Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T15:12+0300
https://ria.ru/20200121/1563673825.html
Турция проводит военно-морские учения с Италией, Германией и Грецией
https://cdn24.img.ria.ru/images/152989/24/1529892426_0:269:3132:2031_1036x0_80_0_0_d155077223faca74bd948708632a1e29.jpg
РИА Новости

Турция проводит военно-морские учения с Италией, Германией и Грецией

15:12 21.01.2020
505
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПобережье Средиземного моря
Побережье Средиземного моря
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Побережье Средиземного моря. Архивное фото
АНКАРА, 21 янв – РИА Новости. Турция проводит учения в восточной части Средиземного моря в составе Второй постоянной военно-морской группы НАТО совместно с Италией, Германией и Грецией, сообщает минобороны Турции.
"В учениях Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) задействованы турецкие фрегаты Orucreis и Salihreis, итальянский фрегат Carabiniere, германский фрегат Hamburg и греческий фрегат Limnos. Экипажи кораблей выполнят совместное тактическое маневрирование и 24-26 января прибудут в порт Мерсин",- сообщило турецкое военное ведомство.
Отмечается, что Турция является второй по значимости страной среди 29 других стран – участников Второй постоянной военно-морской группе НАТО, играет важную роль в проведении операций НАТО "Морской страж", а также обеспечивает флотам стран-союзниц поддержку и доступ к портам Аксаз и Мерсин в восточной части Средиземного моря.
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
19 января, 17:24
Богданов призвал Турцию и Грецию к диалогу по Эгейскому морю
432012
Обсудить 1
Минобороны ТурцииСредиземное мореНАТОГерманияГрецияТурцияИталияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Богданов призвал Турцию и Грецию к диалогу по Эгейскому морю
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган заявил об успешных переговорах глав разведок Турции и Сирии
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Турция обвинила Хафтара в поддержке военного решения конфликта в Ливии
Во время акции протеста в Бейруте
В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
В бундестаге отметили роль России и Турции в решении конфликта в Ливии
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
В Турции заявили, что продолжат прилагать усилия для перемирия в Ливии
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Вопрос о соглашении Турции с ПНС Ливии могут рассмотреть в ООН
Президент США Дональд Трамп
Иранский депутат предложил три миллиона долларов за голову Трампа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Турция прокомментировала конференцию по Ливии в Берлине
Нефтяной станок-качалка
США призвали ливийскую NOC немедленно восстановить добычу нефти
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган заявил, что Турция пока не отправляла войска в Ливию
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов
Парламент Узбекистана утвердил Арипова на пост премьера
Здание МИД Польши
Польша готова возобновить работу группы по сложным вопросам с Россией
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Великобритания и Египет намерены увеличить торговый оборот
Новый премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе в своем офисе в Рамалле
Палестина рассчитывает на диалог двух стран после выборов в Израиле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
Лента новостейМолния