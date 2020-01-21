МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду посетит образовательный центр "Сириус" в Сочи, встретится со студентами и преподавателями, сообщает пресс-служба Кремля.
"Путин посетит образовательный центр "Сириус" в Сочи. В преддверии Дня российского студенчества глава государства встретится со студентами ведущих отечественных университетов, показавшими высокие профессиональные и социальные достижения, а также их преподавателями и наставниками", - говорится в сообщении.
8 ноября 2019, 14:55Медведев подписал постановление о создании инновационного центра "Сириус"