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Путин в среду посетит образовательный центр "Сириус"
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РИА Новости

Путин в среду посетит образовательный центр "Сириус"

15:10 21.01.2020 (обновлено: 15:11 21.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду посетит образовательный центр "Сириус" в Сочи, встретится со студентами и преподавателями, сообщает пресс-служба Кремля.
"Путин посетит образовательный центр "Сириус" в Сочи. В преддверии Дня российского студенчества глава государства встретится со студентами ведущих отечественных университетов, показавшими высокие профессиональные и социальные достижения, а также их преподавателями и наставниками", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев
8 ноября 2019, 14:55
Медведев подписал постановление о создании инновационного центра "Сириус"
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Образовательный центр "Сириус"Владимир ПутинСочиРоссияОбщество
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