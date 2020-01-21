В Совфеде заявили о банкротстве более 20 операторов по утилизации ТБО

"На стадии банкротства находится 21 региональный оператор, отвечающий за обращение с отходами на территориях в 17 субъектах РФ, за этой ситуацией стоит возможность социальных конфликтов", - сказала сенатор на заседании комитета во вторник.
Она также отметила, что в регионах "не освоили и вернули в бюджет 3,3 миллиарда рублей, выделенные им на налаживание обращения с отходами". По словам Зленко, эта проблема связана с тем, что в Минприроды "не провели необходимую работу с субъектами, недопустимо отставание с принятием нормативных актов".
"Много проблем было выявлено и продолжает выявляться в ходе реформы. Исчерпаны возможности полигонов, не хватает мощностей по переработке и утилизации отходов. Фактически идет работа над формированием новой отрасли по обращению с отходами", - сказала парламентарий.
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По словам присутствовавшего на заседании замглавы Минприроды Константина Румянцева, в министерстве понимают проблему финансовой неустойчивости операторов. "Сохраняются проблемы кассового разрыва у региональных операторов, и сбор средств не везде, не во всех субъектах удовлетворительный", - сказал чиновник.
По его словам, Минприроды поручено разработать две инициативы. "Во-первых, планируется разрешить учитывать проценты по договорам лизинга в экономически обоснованном размере в тарифе регоператоров, чтобы механизм лизинга стал доступен для них. Во-вторых, планируется изменить законодательство по сохранению части доходов от реализации региональными операторами вторичных материальных ресурсов", - добавил он.
Румянцев пояснил, что сейчас вся дополнительная нерегулируемая прибыль при установлении тарифа на последующий год вычитается, поэтому "операторы не заинтересованы, чтобы развивать раздельный сбор, и также это негативно сказывается на их финансовом состоянии".
Замминистра отметил, что поправки будут разработаны и внесены в Госдуму, чтобы повысить финансовую устойчивость региональных операторов.
Кроме того, в ведомстве разработали рекомендации для регионов по раздельному сбору мусора, в которых предусмотрено разделение контейнеров по двум-семи цветам, это будут решать сами субъекты РФ, сказал Румянцев.
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