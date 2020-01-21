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Скабеева оценила идею Володина оштрафовать Водонаеву
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РИА Новости

Скабеева оценила идею Володина оштрафовать Водонаеву

15:16 21.01.2020 (обновлено: 15:17 21.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
Телеведущая Ольга Скабеева. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российская телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина наказать модель и телеведущую Алену Водонаеву за резкие слова о выплате материнского капитала.

"Кажется, скоро рекламных интеграций в Инстаграме Водонаевой станет больше — надо же отбивать", — отметила Скабеева в своем Telegram-канале.

Телеведущая Ольга Скабеева
Ольга Скабеева
Телеведущая
Ранее Вячеслав Володин назвал высказывания Водонаевой оскорблением общества и всех россиян. Он напомнил, что в России существует закон, согласно которому надо наказывать "наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны".

"Отчаявшиеся от нищеты россияне"

Модель Алена Водонаева в Instagram прокомментировала предложенные президентом России Владимиром Путиным меры, направленные на решение демографических проблем. Она написала, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки" станут рожать по несколько детей для получения материнского капитала.
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Модель и телеведущая в конце декабря также заявила, что "презирает" семьи, которые живут в "нищете" и при этом воспитывают нескольких детей. По ее мнению, в России рожают богатые или необразованные люди.

Наказание за оскорбление общества и государства

В марте 2019 года в силу вступил закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество, государство, государственные символы.
За неуважительные публикации предусмотрены штрафы от 30 до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении — от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.
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Алена ВодонаеваОльга СкабееваTelegram (приложение)InstagramГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
чтобы люди заводили детей надо чтобы была уверенность в завтрашнем дне достойная зарплата например гордость за свою страну ну и т.д. а не стимулировать рождаемость вонючими подачками которые к тому же нельзя потрогать а только отдать обратно сказочнику в виде расчета за конскую ипотеку банку или опять про пенсию матери
21 января, 15:53
Владимир Иванов
142013255
Так выходит, что надо наказывать Володина и Скабееву - ведь это именно они распространили мнение Водонаевой о конкретной группе лиц с определенными недостатками на Всех Россиян!
21 января, 15:40
Валерий Камаев
84700435
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