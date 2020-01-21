Скабеева оценила идею Володина оштрафовать Водонаеву

"Кажется, скоро рекламных интеграций в Инстаграме Водонаевой станет больше — надо же отбивать", — отметила Скабеева в своем Telegram-канале .

"Отчаявшиеся от нищеты россияне"

Модель и телеведущая в конце декабря также заявила, что "презирает" семьи, которые живут в "нищете" и при этом воспитывают нескольких детей. По ее мнению, в России рожают богатые или необразованные люди.

Наказание за оскорбление общества и государства

В марте 2019 года в силу вступил закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество, государство, государственные символы.

За неуважительные публикации предусмотрены штрафы от 30 до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении — от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.