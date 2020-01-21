Володин предложил наказать Водонаеву по закону об оскорблении общества

"Мимо хамства проходить нельзя: она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус. <...> Поэтому, коллеги, нам не только надо говорить об этом, но и предлагать решения, которые бы все меньше и меньше такие разговоры стимулировали. <...> Было бы правильно использовать возможности закона. Мы с вами закон приняли, где должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны, а это оскорбление граждан нашей страны. <...> Она нахамила, а у нее прибыль от этих социальных сетей стала больше, как ни парадоксально", — заявил Володин на пленарном заседании Госдумы.