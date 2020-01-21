Володин предложил наказать Водонаеву по закону об оскорблении общества

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал высказывания телеведущей Алены Водонаевой о выплате материнского капитала оскорблением общества и всех россиян.
"Мимо хамства проходить нельзя: она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус. <...> Поэтому, коллеги, нам не только надо говорить об этом, но и предлагать решения, которые бы все меньше и меньше такие разговоры стимулировали. <...> Было бы правильно использовать возможности закона. Мы с вами закон приняли, где должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны, а это оскорбление граждан нашей страны. <...> Она нахамила, а у нее прибыль от этих социальных сетей стала больше, как ни парадоксально", — заявил Володин на пленарном заседании Госдумы.
"Отчаявшиеся от нищеты россияне"
Ранее Водонаева на своей странице в инстаграме прокомментировала предложенные Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию меры, направленные на решение демографических проблем. Она заявила, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей, чтобы получить от государства материнский капитал.
Телеведущая не первый раз привлекает к себе внимание громкими заявлениями. В конце декабря она написала, что "презирает" семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. По ее словам, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди.
18 января, 05:30Водонаева объяснила слова о "быдле", получающем маткапитал
Наказание за оскорбление общества и государства
Закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество, государство, государственные символы вступил в силу в прошлом марте. Так, за неуважительные публикации предусмотрены штрафы от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное правонарушение влечет штраф от 100 до 200 тысяч или административный арест до 15 суток.
Если те же действия совершил человек, которого ранее привлекали к административному наказанию за аналогичное правонарушение более двух раз, они наказываются штрафом от 200 до 300 тысяч рублей или административным арестом до 15 суток.