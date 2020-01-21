Польшу на Форуме памяти жертв холокоста в Израиле представит посол

ВАРШАВА, 21 янв - РИА Новости. Польшу на World Holocaust Forum в Израиле 23 января будет представлять посол, заявил заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский вель Сенк на брифинге во вторник.

Решение о том, что Польшу на мероприятии будет представлять посол, а не президент, связано с тем, что, по мнению Варшавы, форум пройдет "в характере политического мероприятия", а Россия попытается использовать его для "навязывания своей версии истории", пояснил Шинковский вель Сенк.

"В этой ситуации президент Польши принял решение не воспользоваться приглашением, а Польшу будет представлять посол Марек Магеровский", - заявил замглавы МИД.

Ранее и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Варшава пытается убедить западные страны, чтобы на Всемирном форуме памяти жертв холокоста 23 января в Иерусалиме они продвигали польскую точку зрения на итоги Второй мировой войны

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что не поедет на World Holocaust Forum в Израиль, так как ему не предоставляют там слова. Он высказал возмущение тем, что в Израиле право выступить получат президенты других стран, в частности, России и Германии, а Польши – нет.

Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России заявил в середине декабря, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания.