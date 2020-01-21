ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. США присоединятся к инициативе по высаживанию триллиона деревьев, заявил президент страны Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Сегодня я рад объявить о том, что США присоединятся к инициативе "Триллион деревьев", которая была запущена здесь, на Всемирном экономическом форуме", - заявил он.
Ранее основатель форума Клаус Шваб заявлял о цели высадить по всему миру триллион деревьев к 2030 году.
Вчера, 03:47Всемирный экономический форум в Давосе