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США присоединятся к инициативе по высаживанию триллиона деревьев
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РИА Новости

США присоединятся к инициативе по высаживанию триллиона деревьев

15:05 21.01.2020 (обновлено: 16:09 21.01.2020)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 21 января 2020
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 21 января 2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 21 января 2020
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. США присоединятся к инициативе по высаживанию триллиона деревьев, заявил президент страны Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Сегодня я рад объявить о том, что США присоединятся к инициативе "Триллион деревьев", которая была запущена здесь, на Всемирном экономическом форуме", - заявил он.
Ранее основатель форума Клаус Шваб заявлял о цели высадить по всему миру триллион деревьев к 2030 году.
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Вчера, 03:47
Всемирный экономический форум в Давосе
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Ситуация в ДНР и ЛНРДональд ТрампСШАДавос
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