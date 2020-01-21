В ДНР раскритиковали политику Зеленского в отношении Донбасса

"Подобные заявления со стороны Украины лишь подтверждают тот факт, что мирное урегулирование конфликта у этой страны не является приоритетным. К сожалению, мы видим, что "президент мира" Зеленский, как он сам себя позиционировал во время предвыборной кампании, не способен изменить политику Украины в отношении Донбасса. На деле выходит, что кроме "красивой картинки" в духе шоу-бизнеса он, по сути, ничего больше и не может воплотить в жизнь", - сказал Бидевка журналистам.