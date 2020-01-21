В ДНР раскритиковали политику Зеленского в отношении Донбасса

ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Заявление заместителя секретаря СНБО Украины Сергея Кривоноса о готовности Киева приступить к силовому варианту возвращения контроля над Донбассом говорит о неспособности президента Владимира Зеленского изменить политику в отношении региона, считает спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка.
Ранее депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский заявил РИА Новости, что республика готова к любому сценарию, а наступление силовиков может закончиться "тотальным усмирением" вооруженных сил Украины.
"Подобные заявления со стороны Украины лишь подтверждают тот факт, что мирное урегулирование конфликта у этой страны не является приоритетным. К сожалению, мы видим, что "президент мира" Зеленский, как он сам себя позиционировал во время предвыборной кампании, не способен изменить политику Украины в отношении Донбасса. На деле выходит, что кроме "красивой картинки" в духе шоу-бизнеса он, по сути, ничего больше и не может воплотить в жизнь", - сказал Бидевка журналистам.
По его словам, правительство Украины продолжает поиски способов силового решения конфликта, но хотя "лучше бы искали способ выполнить минские соглашения".
"В любом случае на тот посыл, который прозвучал в заявлении Кривоноса, странам-гарантам выполнения минских соглашений стоило бы обратить внимание", - сказал Бидевка.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.