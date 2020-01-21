В Австралии рядом с аэропортом Сиднея вспыхнул крупный пожар

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Крупный пожар вспыхнул рядом с аэропортом Крупный пожар вспыхнул рядом с аэропортом Сиднея в Австралии, сообщает портал news.com.au

Как сообщает портал, по предварительным данным, пожар начался около 19.00 по местному времени (11.00 мск) на первом этаже двухэтажного склада вблизи терминала австралийской авиакомпании Qantas.

Столбы дыма были видны из города. На место возгорания прибыли 18 пожарных бригад в составе 70 человек. Кроме того, над тушением работали пожарные команды аэропорта.

Представитель аэропорта опроверг поступавшую информацию о том, что пожар происходил вблизи складов топлива. Он также добавил, что образовавшийся дым повлечет за собой незначительные задержки рейсов – не более чем на 15 минут.