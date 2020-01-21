В Австралии рядом с аэропортом Сиднея вспыхнул крупный пожар

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Крупный пожар вспыхнул рядом с аэропортом Сиднея в Австралии, сообщает портал news.com.au.
Как сообщает портал, по предварительным данным, пожар начался около 19.00 по местному времени (11.00 мск) на первом этаже двухэтажного склада вблизи терминала австралийской авиакомпании Qantas.
Building on fire in Mascot near the Sydney airport 😳 @9NewsSyd @7NewsSydney @SkyNewsAust @newscomauHQ pic.twitter.com/3xkQo9hFIa— Joe Bird (@joewalkmyworld) 21 января 2020 г.
Столбы дыма были видны из города. На место возгорания прибыли 18 пожарных бригад в составе 70 человек. Кроме того, над тушением работали пожарные команды аэропорта.
Представитель аэропорта опроверг поступавшую информацию о том, что пожар происходил вблизи складов топлива. Он также добавил, что образовавшийся дым повлечет за собой незначительные задержки рейсов – не более чем на 15 минут.
В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в сентябре 2019 года и до сих по не потушены, выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 27 человек, уничтожил более 2 тысяч домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно.
A factory near airport is on fire right now.. #mascotfire #mascot #fire #sydney pic.twitter.com/Lq81s3T954— Yu Jing (@YuJingUNSW) 21 января 2020 г.