На Тайване выявили первый случай заражения новым типом коронавируса

ПЕКИН, 21 янв – РИА Новости. Первые случаи заражения новым типом коронавируса зарегистрированы на Первые случаи заражения новым типом коронавируса зарегистрированы на Тайване , в китайском городе Тяньцзинь и восточной провинции Чжэцзян, сообщают местные власти.

Первым заболевшим на Тайване стала 50-летняя женщина, которая работала в городе Ухань , и сразу после того, как она вернулась на остров, женщина оперативно обратилась к сотрудникам карантинной службы аэропорта. В настоящее время она изолирована и под наблюдением врачей проходит необходимое лечение.

Комитет по вопросам здравоохранения города Тяньцзинь сообщил, что по состоянию на 18.00 (13.00 мск) 21 января в городе подтверждено 2 случая заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Одна пациентка – 60-летняя женщина, которая ездила путешествовать в Ухань, а после возвращения у нее появился жар, 19 января она обратилась в больницу. Вторым оказался 58-летний мужчина, который ездил в Ухань в командировку, с 14 января он находился под наблюдением специалистов, и только во вторник ему поставили окончательный диагноз. Состояние обоих пациентов стабильное.

Пять случаев заражения подтвердили в восточной китайской провинции Чжэцзян, из них 2 случая в городе Вэньчжоу, и по одному в городах Чжоушань, Ханчжоу и Тайчжоу.

Помимо этого, о четырех новых случаях заражения сообщили власти Шанхая. При этом трое из заразившихся были в Ухани, а один был инфицирован после тесного контакта с больным. Таким образом, число подтвержденных случаев в Шанхае достигло шести, еще три человека ожидают результатов экспертизы с подозрением на заражение.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрирован 291 случай заражения. Шесть человек скончались. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.