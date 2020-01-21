В Чувашии задержали мужчину, подозреваемого в браконьерстве

Сообщение о том, что на территории Нововыслинского лесничества были застрелены два лося, поступило в дежурную часть отдела МВД России по Ибресинскому району. Туши диких животных обнаружил местный охотовед. Инспектор лесного хозяйства рассказал полицейским, что, возможно, видел предполагаемого браконьера - накануне неподалеку от места преступления он столкнулся с мужчиной, который якобы охотился на лис, сообщили в пресс-службе.