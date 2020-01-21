В Чувашии задержали мужчину, подозреваемого в браконьерстве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв — РИА Новости. Подозреваемого в браконьерстве задержали сотрудники полиции Чувашии, мужчина сознался в убийстве двух лосей, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Сообщение о том, что на территории Нововыслинского лесничества были застрелены два лося, поступило в дежурную часть отдела МВД России по Ибресинскому району. Туши диких животных обнаружил местный охотовед. Инспектор лесного хозяйства рассказал полицейским, что, возможно, видел предполагаемого браконьера - накануне неподалеку от места преступления он столкнулся с мужчиной, который якобы охотился на лис, сообщили в пресс-службе.
"Подозреваемого задержали в тот же день. 45-летний местный житель был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. По месту проживания предполагаемого браконьера правоохранители изъяли ружья, более 800 патронов различного калибра, оптический прицел и магазины", - говорится в сообщении ведомства.
Сумма ущерба, причиненного государству, составила 480 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ "Незаконная охота", вещественные доказательства направлены на экспертизу. В отношении предполагаемого браконьера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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