Водонаева объяснила свои слова о "быдле", получающем маткапитал

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Телеведущую Телеведущую Алену Водонаеву удивил резонанс, вызванный ее высказываниями о материнском капитале. Модель считает, что не сказала "ничего экстремального".

Ранее Водонаева заявила, что после введения маткапитала за первого ребенка "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей, чтобы получить деньги.

По мнению Водонаевой, материальная поддержка со стороны государства должна быть приятным бонусом, а не основным стимулом для рождения детей.

"Я уверена, что многим нормальным семьям эти деньги, безусловно, помогают улучшить жилищные условия. Но давайте не будем себя обманывать: все вы видели наверняка сотни объявлений об обналичивании материнского капитала за один-два дня", - заявила она на ютуб-канале

Ведущая подчеркнула, что назвала "быдлом" тех людей, которые пользуются подобными незаконными операциями и тратят деньги "на водку и кутеж".

Также Водонаеву возмутило, что критики апеллировали к ее откровенным съемкам.

"Вы действительно считаете, что если я снималась для обложек мужских журналов, то я глупая инфузория-туфелька, я не имею право голоса?" - отметила она.