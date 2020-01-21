Москалькова заявила о необходимости закрепить статус публичной власти

"Очень важно, что появляется понятие публичной власти. Это то, о чем и ученые, и практики неоднократно говорили, с тем, чтобы определить все-таки роль и место муниципальных органов. Это власть или нет? В нашем сознании - это абсолютно однозначно, это власть, которая имеет огромное значение в построении системы исполнительной и законодательной власти на территории, которая относится к понятиям муниципальных образований. Это теснейшим образом связано с правами человека, с тем, что, определяя статус публичной власти, мы определяем и возможности по правам человека", - сказала Москалькова журналистам в ответ на вопрос, какие пункты поправок назрели больше всего.