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2020-01-21T14:45+0300
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Москалькова заявила о необходимости закрепить статус публичной власти
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РИА Новости

Москалькова заявила о необходимости закрепить статус публичной власти

14:44 21.01.2020 (обновлено: 14:45 21.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Повышение роли и ответственности парламента в формировании исполнительной власти и закрепление понятия публичной власти - одни из наиболее назревших вопросов в поправке к Конституции РФ, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Очень важно, что появляется понятие публичной власти. Это то, о чем и ученые, и практики неоднократно говорили, с тем, чтобы определить все-таки роль и место муниципальных органов. Это власть или нет? В нашем сознании - это абсолютно однозначно, это власть, которая имеет огромное значение в построении системы исполнительной и законодательной власти на территории, которая относится к понятиям муниципальных образований. Это теснейшим образом связано с правами человека, с тем, что, определяя статус публичной власти, мы определяем и возможности по правам человека", - сказала Москалькова журналистам в ответ на вопрос, какие пункты поправок назрели больше всего.
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Омбудсмен добавила, что не менее важна конституционная поправка по статусу прокурора, а также повышение роли парламента.
Президент РФ Владимир Путин внес в понедельник в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ.
Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.
Президентский проект предусматривает также уточнение пункта о гарантиях местного самоуправления (МСУ), а также утверждает принадлежность органов МСУ и органов госвласти к единой системе публичной власти в России.
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