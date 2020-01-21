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Автодилеры не спешат ставить на учет автомобили клиентов
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РИА Новости

Автодилеры не спешат ставить на учет автомобили клиентов

15:04 21.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПродажа автомобилей в автосалоне
Продажа автомобилей в автосалоне
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Продажа автомобилей в автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Автодилеры в РФ, получив с 1 января право регистрировать проданные клиентам машины, не спешат им воспользоваться – нет отлаженного механизма взаимодействия с ГИБДД, говорят опрошенные РИА Новости автодилеры.
Автодилеры с нового года получили возможность ставить на учет новую машину прямо в автосалоне. Для осуществления регистрационных действий дилеру нужно будет получить статус специализированной организации, документы, подтверждающие осмотр авто сотрудником салона, будут передаваться ГИБДД через портал госуслуг. Автовладелец сможет получить свидетельство о регистрации (СТС) и номера на машину прямо в салоне, стоимость услуги ограничена ФАС на уровне не более 500 рублей.
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"Мы пока не получали разъяснений относительно проведения процедуры регистрации автомобилей в дилерских центрах. Мы еще не получали статус специализированной организации – процедура получения данного статуса пока не ясна, разъяснений нам не поступало. В связи с этим можно предположить, что реальное вступление закона в силу отложено – на организацию технических и бизнес-процессов потребуется определенное время", - сказал представитель "Автоспеццентра", отметив, что сейчас могут лишь в качестве допуслуги поставить автомобиль клиента на учет по доверенности, как и делали это раньше.
По информации другого крупного мультибрендового дилерского холдинга, на конец прошлой рабочей недели ни один дилер в РФ не работал по новому закону, поскольку алгоритм получения номеров, взаимодействия с ГИБДД и авторизации дилеров не отлажен. При этом внутри самого ГИБДД есть установка не штрафовать за отсутствие номеров на дорогах, пока понятийно действуют прежние 10 дней на регистрацию, отмечает собеседник агентства.
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"Мы тоже пока не ставим (выданные клиентам машины на учет – Прим. ред.). Алгоритм пока не ясен, ещё идёт процесс разработки и утверждения подзаконных актов, плюс мы не видим особого интереса со стороны клиентов", - говорит представитель группы "Авилон".
О паузе в вопросе регистрации новых клиентских машин говорит и президент группы Favorit Motors Владимир Попов. По его словам, эта пауза связана со взаимодействием с ГИБДД.
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