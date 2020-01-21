Польша готова возобновить работу группы по сложным вопросам с Россией

ВАРШАВА, 21 янв – РИА Новости. Польша готова возобновить работу совместной с РФ группы по сложным вопросам и диалог историков, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк на брифинге во вторник.
"Мы позитивно воспринимаем российскую готовность возобновить сотрудничество польских и российских историков и работу группы по сложным вопросам", - сказал Шинковский вель Сенк.
Он уверен, что это "стало бы хорошим сигналом желания честно говорить о причинах Второй мировой войны".
В феврале 2017 года стало известно, что МИД Польши намерен возобновить работу группы, инициатором этого стал посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк. В марте 2017 года в Варшаве состоялось официальное мероприятие по поводу возобновления работы польской части польско-российской группы по сложным вопросам. Позже МИД РФ заявил, что возобновление работы группы вызывает вопросы, а Москва не видит смысла в выборочном подходе к реанимации двустороннего диалога с Варшавой.
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