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Польша готова возобновить работу группы по сложным вопросам с Россией
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РИА Новости

Польша готова возобновить работу группы по сложным вопросам с Россией

14:40 21.01.2020
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© Фото : MFA of PolandЗдание МИД Польши
Здание МИД Польши
© Фото : MFA of Poland
ВАРШАВА, 21 янв – РИА Новости. Польша готова возобновить работу совместной с РФ группы по сложным вопросам и диалог историков, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк на брифинге во вторник.
"Мы позитивно воспринимаем российскую готовность возобновить сотрудничество польских и российских историков и работу группы по сложным вопросам", - сказал Шинковский вель Сенк.
Он уверен, что это "стало бы хорошим сигналом желания честно говорить о причинах Второй мировой войны".
В феврале 2017 года стало известно, что МИД Польши намерен возобновить работу группы, инициатором этого стал посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк. В марте 2017 года в Варшаве состоялось официальное мероприятие по поводу возобновления работы польской части польско-российской группы по сложным вопросам. Позже МИД РФ заявил, что возобновление работы группы вызывает вопросы, а Москва не видит смысла в выборочном подходе к реанимации двустороннего диалога с Варшавой.
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