Польша готова возобновить работу группы по сложным вопросам с Россией

"Мы позитивно воспринимаем российскую готовность возобновить сотрудничество польских и российских историков и работу группы по сложным вопросам", - сказал Шинковский вель Сенк.

Он уверен, что это "стало бы хорошим сигналом желания честно говорить о причинах Второй мировой войны".