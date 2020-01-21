Главком рассказал о целях ВМФ в Антарктиде

"Цели (деятельности ВМФ в Антарктике – Прим. ред.) остаются те же. В первую очередь, это исследования мирового океана… Учитывая, что цели Вооруженных сил России, Военно-морского флота, они не захватнические, конечно, цели "Адмирала Владимирского", прежде всего, исследовательские", - сказал Евменов на пресс-конференции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды.

"Меняются течения, меняются очертания берегов. Мы же все знаем, что иногда откалываются такие айсберги, что это и айсбергом нельзя назвать, потому что по площади он сопоставим с малой европейской страной. Поэтому лишь только для того, чтобы быть в курсе событий, быть не то что впереди планеты всей, но на передовых рубежах исследований Антарктиды, для этого отправился ("Адмирал Владимирский" - Прим. ред.) в поход", - пояснил главком.