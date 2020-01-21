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Адвокат заявил, что Порошенко придет на допрос 24 января
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РИА Новости

Адвокат заявил, что Порошенко придет на допрос 24 января

14:32 21.01.2020 (обновлено: 14:49 21.01.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 21 янв - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко придет на допрос в Госбюро расследований 24 января согласно полученной повестке, заявил его адвокат Игорь Головань.
Во вторник начальник отдела центрального аппарата Госбюро расследований Олег Корецкий заявил, что Порошенко не пришел на допрос, следователи готовят документы для принудительного привода. Адвокат экс-президента заявил, что Порошенко не вручали повестку о вызове на допрос 21 января. Бывший глава государства получил повестки о вызове на допрос на 24, 31 января, а также на 11 февраля.
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Адвокат напомнил, что Порошенко в понедельник пришел в Госбюро расследований получить повестки о вызове на допрос. "Получил повестку на 24 января и придет свидетельствовать 24 января", - цитирует Голованя издание "Украинская правда".
Он также заявил, что повестка может направляться не менее чем за три дня до допроса, поэтому, по мнению адвоката, следователи не должны были вручать Порошенко вызов на 21 января всего за день.
Ранее Госбюро расследований опубликовало на своем сайте повестку о вызове Порошенко во вторник на допрос. В ведомстве уточнили, что всего экс-президент не явился на 27 допросов в 16 уголовных делах, и пригрозили в случае неявки на допросы применить меру принудительного сопровождения.
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