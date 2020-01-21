Россиянин пытался в носках провезти в Эстонию 130 тысяч евро

"Утром 27 декабря 2019 года 68-летний Сергей Норин прибыл через Нарвский погранпункт из России в Эстонию. В ходе таможенного контроля у него были обнаружены спрятанные в носках 130,3 тысячи евро и 5,2 тысячи рублей. Решением Вируского уездного суда денежные средства были конфискованы, а Норин, после отбытия тюремного заключения, выслан из Эстонии с запретом на въезд в страну сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.