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Россиянин пытался в носках провезти в Эстонию 130 тысяч евро
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РИА Новости

Россиянин пытался в носках провезти в Эстонию 130 тысяч евро

14:32 21.01.2020
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© Фото : Vabariigi ValitsusПограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве
Пограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве
© Фото : Vabariigi Valitsus
Пограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 21 янв - РИА Новости. Гражданин России пытался пронести в Эстонию спрятанные в носках 130 тысяч евро, но был задержан на погранпункте в Нарве, суд вынес постановление о конфискации денег и запретил ему въезд в Эстонию сроком на 5 лет, сообщил во вторник портал эстонского телерадиовещания ERR.
"Утром 27 декабря 2019 года 68-летний Сергей Норин прибыл через Нарвский погранпункт из России в Эстонию. В ходе таможенного контроля у него были обнаружены спрятанные в носках 130,3 тысячи евро и 5,2 тысячи рублей. Решением Вируского уездного суда денежные средства были конфискованы, а Норин, после отбытия тюремного заключения, выслан из Эстонии с запретом на въезд в страну сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.
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По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Риты Хлебниковой, те, кто незаконно проносит через границу наличные деньги в крупном размере, а именно свыше 40 тысяч евро, привлекаются к уголовной ответственности. В УК Эстонии отмечается, что это является контрабандой, за которую предусмотрено наказание в виде денежного взыскания или тюремного заключения сроком до трех лет, а также конфискация наличных денег.
ERR отмечает, что Вируский уездный суд назначил Норину наказание за контрабанду в виде 6-месячного тюремного заключения, из которого он отбыл 15 дней. Остальная часть наказания не будет исполняться, если мужчина не совершит во время назначенного ему испытательного срока в 1 год нового умышленного преступления.
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