Краснов назвал эффективной работу прокуратуры и СК

Краснов вместо Чайки: почему и зачем? Президент Владимир Путин предложил на должность генерального прокурора зампреда СК Юрия Краснова, Юрий Чайка покидает пост генпрокурора. Адвокат Анатолий Кучерена и политолог Алексей Мартынов прокомментировали эти изменения в интервью радио Sputnik.