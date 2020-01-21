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Краснов назвал эффективной работу прокуратуры и СК
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РИА Новости

Краснов назвал эффективной работу прокуратуры и СК

14:27 21.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИгорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора в Совете Федерации
Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора в Совете Федерации
© РИА Новости / Илья Питалев
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Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора в Совете Федерации
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Кандидат на пост генпрокурора Игорь Краснов заявил, что проведенная в 2010 году реформа, разграничившая полномочия прокуратуры и следствия, доказала свою эффективность.
"Могут быть разные позиции Генпрокуратуры и Следственного комитета <...> Но реформа была эффективная", — сказал Краснов на совместном заседании комитетов Совета Федерации по законодательству и по обороне.
По его мнению, инструментарий Генпрокуратуры достаточен.
"Прокуроры на стадии следствия могут следить за ходом расследования. Ошибки бывают у всех", — добавил Краснов, подчеркнув, что обе структуры справляются со своими задачами.
Накануне президент Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на должность генпрокурора. Юрий Чайка, занимавший ее с 2006 года, переходит на другую работу.
По итогам заседания комитеты Совета Федерации рекомендовали освободить Чайку от должности и утвердить генпрокурором Краснова.
Игорь Краснов
20 января, 17:52Сказано в эфире
Краснов вместо Чайки: почему и зачем? Президент Владимир Путин предложил на должность генерального прокурора зампреда СК Юрия Краснова, Юрий Чайка покидает пост генпрокурора. Адвокат Анатолий Кучерена и политолог Алексей Мартынов прокомментировали эти изменения в интервью радио Sputnik.
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Игорь КрасновСледственный комитет РФСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФЮрий ЧайкаПолитика
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