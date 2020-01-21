На новую систему обращения с отходами перешли 78 регионов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. С начала года 78 субъектов РФ выбрали региональных операторов и перешли на новую систему обращения с отходами, сообщил замминистра экологии и природных ресурсов Константин Румянцев на заседании аграрного комитета С начала года 78 субъектов РФ выбрали региональных операторов и перешли на новую систему обращения с отходами, сообщил замминистра экологии и природных ресурсов Константин Румянцев на заседании аграрного комитета Совета Федерации во вторник.

"До 1 января 2019 года субъекты должны были сделать основной шаг - отобрать региональных операторов на конкурсной основе, утвердить тарифы и заключить соглашения с образователями отходов", - сказал замминистра.

Те субъекты, которые не успели сделать это, по согласованию с Минприроды должны были закончить работу до 1 января 2020 года, добавил он.

"По состоянию на начало года на новую систему перешли 78 субъектов РФ. Из них законом дана отсрочка городам федерального значения — Москве и Санкт-Петербургу. А из оставшихся пяти субъектов Еврейская АО и Хабаровский край не перешли на новую систему, ещё три региона перешли частично", - пояснил Румянцев.

В Еврейской автономной области выбрали регионального оператора, но ФАС выявила нарушения, и результаты конкурса были отменены, пояснил чиновник. Сейчас конкурс проводят заново.

"В Хабаровском крае потенциальные региональные операторы не заинтересовались в участии в конкурсе, так как территории не густонаселённые, и финансовая нагрузка на операторов очень высокая", - сказал Румянцев.

В этих субъектах, чтобы вывоз мусора не прекращался, воспользовались предусмотренным законом механизмом, по которому допускается определить в качестве оператора МУП и ГУП сроком на один год.