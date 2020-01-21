Российские десантные вертолетоносцы заложат ко Дню Победы

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Два универсальных десантных вертолетоносца будут заложены в России в этом году к 9 мая, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
"Корабли будут заложены к 9 мая 2020 года. Это абсолютно новый проект. Их водоизмещение составит более 20 тысяч тонн с лучшими (по сравнению с "Мистралями" - Прим. ред.) мореходными качествами, эксплуатационными и конструктивными характеристиками, с десантом и вертолетами", - сказал Евменов.
Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта. Франция выплатила неустойку в размере около 1 миллиарда евро.