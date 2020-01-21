Российские десантные вертолетоносцы заложат ко Дню Победы

"Корабли будут заложены к 9 мая 2020 года. Это абсолютно новый проект. Их водоизмещение составит более 20 тысяч тонн с лучшими (по сравнению с "Мистралями" - Прим. ред.) мореходными качествами, эксплуатационными и конструктивными характеристиками, с десантом и вертолетами", - сказал Евменов.