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Новое оружие России
2020-01-21T14:20+0300
https://ria.ru/20200121/1563671630.html
Российские десантные вертолетоносцы заложат ко Дню Победы
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РИА Новости

Российские десантные вертолетоносцы заложат ко Дню Победы

14:20 21.01.2020
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© Фото : ВМФ РоссииГлавнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов
Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов
© Фото : ВМФ России
Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов . Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Два универсальных десантных вертолетоносца будут заложены в России в этом году к 9 мая, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
"Корабли будут заложены к 9 мая 2020 года. Это абсолютно новый проект. Их водоизмещение составит более 20 тысяч тонн с лучшими (по сравнению с "Мистралями" - Прим. ред.) мореходными качествами, эксплуатационными и конструктивными характеристиками, с десантом и вертолетами", - сказал Евменов.
Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта. Франция выплатила неустойку в размере около 1 миллиарда евро.
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Новое оружие РоссииНиколай ЕвменовРасторжение контракта на поставку "Мистралей"РоссияБезопасность
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