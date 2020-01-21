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Формирование нового правительства
2020-01-21T14:14+0300
https://ria.ru/20200121/1563671376.html
Госдума поддержала проект о введении должности зампредседателя Совбеза
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РИА Новости

Госдума поддержала проект о введении должности зампредседателя Совбеза

14:12 21.01.2020 (обновлено: 14:14 21.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о введении в Совете безопасности РФ должности заместителя председателя.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку, после глава государства ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева. Ранее Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. В четверг Путин внес в Госдуму законопроект, которым в Совет безопасности РФ вводится новая должность - заместителя председателя.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью Первому каналу
19 января, 13:12
Медведев рассказал о введении должности зампреда Совбеза
Согласно документу, заместитель председателя СБ назначается и освобождается от должности президентом РФ. Кроме того, полномочия зампреда Совбеза также определяются президентом.
Зампред Совета безопасности обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
Также в документе отмечается, что заместителем председателя, секретарем, постоянными членами и членами Совета безопасности могут быть граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.
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Формирование нового правительстваДмитрий МедведевВладимир ПутинГосдума РФСовет Безопасности РФРоссияПолитика
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