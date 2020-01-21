Госдума поддержала проект о введении должности зампредседателя Совбеза

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о введении в Совете безопасности РФ должности заместителя председателя.

В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину , что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку , после глава государства ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева. Ранее Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. В четверг Путин внес в Госдуму законопроект, которым в Совет безопасности РФ вводится новая должность - заместителя председателя.

Согласно документу, заместитель председателя СБ назначается и освобождается от должности президентом РФ. Кроме того, полномочия зампреда Совбеза также определяются президентом.

Зампред Совета безопасности обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.