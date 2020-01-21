Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T14:12+0300
https://ria.ru/20200121/1563671350.html
Депутат: закон о трудоустройстве зарубежных студентов примут 23 января
https://cdn22.img.ria.ru/images/151631/66/1516316648_0:0:2823:1588_1036x0_80_0_0_b1040851d13cf75b9ada67effb1c9916.jpg
РИА Новости

Депутат: закон о трудоустройстве зарубежных студентов примут 23 января

14:12 21.01.2020
189
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов перед началом заседания коллегии Министерства образования и науки РФ. 14 марта 2018
Председатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов перед началом заседания коллегии Министерства образования и науки РФ. 14 марта 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Закон о трудоустройстве в РФ иностранных студентов без специального разрешения могут принять в окончательном чтении 23 января, соответствующую дату для рассмотрения предложил глава профильного комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
"Комитет по образованию и науке просил бы включить представленный законопроект в порядок работы на 23 января", - сказал Никонов, выступая на пленарном заседании во вторник.
Законопроект на пленарном заседании прошел второе чтение.
Авторами инициативы стали члены Совета Федерации и депутаты Госдумы во главе со спикерами Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Изменения вносятся в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Первый заместитель председателя правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
20 января, 17:04
В Конституции могут изменить требования к депутатам Госдумы
Авторы инициативы отмечают, что в соответствии с действующим законодательством без разрешения на работу осуществлять трудовую деятельность в России вправе лишь иностранцы, обучающиеся по программам высшего профессионального образования, причем в свободное от учебы время в образовательных организациях, где они учатся, в хозяйственных обществах или партнерствах, созданных бюджетными или автономными образовательными организациями, в которых они обучаются. Кроме того, иностранцы, обучающиеся на очном отделении, имеют право на трудовую деятельность только на основании разрешения на работу, выдаваемого по сокращенному перечню документов и без учета квот на выдачу соответствующего разрешения.
Как ранее отмечал Володин, законопроект упростит трудоустройство для зарубежных студентов: они смогут получить работу на основании трудового или гражданско-правового договора. "Это позволит выйти на решение задачи, поставленной президентом - увеличить не менее, чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в наших вузах и профучилищах. Многие учащиеся хотели бы приобрести практические навыки в выбранной профессии, получить дополнительный доход, поэтому они готовы трудиться в свободное от занятий время", - сказал он.
Вячеслав Володин
Вчера, 12:40
Володин прокомментировал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы
401008
Обсудить 1
Госдума РФВячеслав НиконовРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
В Минпросвещения заявили, что послание Путина придало новый импульс
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Москалькова заявила о необходимости закрепить статус публичной власти
Заседание Совета Федерации РФ, завершающее осеннюю сессию
На новую систему обращения с отходами перешли 78 регионов
Здание Дома правительства РФ до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
Путин утвердил структуру и состав нового правительства
Президент РФ Владимир Путин
Путин в среду посетит образовательный центр "Сириус"
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала проект о введении должности зампредседателя Совбеза
Водопад Лошадиный Хвост в Йосемитском национальном парке в Калифорнии, США. Стоп-кадр видео
В Калифорнии сняли вирусное видео с огненным водопадом
Евгений Ямбург
Эксперт прокомментировал идею введения понятия педагогической тайны
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 21 января 2020
США присоединятся к инициативе по высаживанию триллиона деревьев
Дети на занятии в школе
Министерство просвещения оценило идею о введении педагогической тайны
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Володин предложил наказать Водонаеву по закону об оскорблении общества
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал НАФТА "стихийным бедствием"
Вячеслав Володин
Володин призвал к круглосуточной работе над поправками в Конституцию
Здание Государственной Думы РФ
Госдума ратифицировала соглашение с Анголой по космосу
Пограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве
Россиянин пытался в носках провезти в Эстонию 130 тысяч евро
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
Лента новостейМолния