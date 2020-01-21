Депутат: закон о трудоустройстве зарубежных студентов примут 23 января

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Закон о трудоустройстве в РФ иностранных студентов без специального разрешения могут принять в окончательном чтении 23 января, соответствующую дату для рассмотрения предложил глава профильного комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
"Комитет по образованию и науке просил бы включить представленный законопроект в порядок работы на 23 января", - сказал Никонов, выступая на пленарном заседании во вторник.
Законопроект на пленарном заседании прошел второе чтение.
Авторами инициативы стали члены Совета Федерации и депутаты Госдумы во главе со спикерами Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Изменения вносятся в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
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Авторы инициативы отмечают, что в соответствии с действующим законодательством без разрешения на работу осуществлять трудовую деятельность в России вправе лишь иностранцы, обучающиеся по программам высшего профессионального образования, причем в свободное от учебы время в образовательных организациях, где они учатся, в хозяйственных обществах или партнерствах, созданных бюджетными или автономными образовательными организациями, в которых они обучаются. Кроме того, иностранцы, обучающиеся на очном отделении, имеют право на трудовую деятельность только на основании разрешения на работу, выдаваемого по сокращенному перечню документов и без учета квот на выдачу соответствующего разрешения.
Как ранее отмечал Володин, законопроект упростит трудоустройство для зарубежных студентов: они смогут получить работу на основании трудового или гражданско-правового договора. "Это позволит выйти на решение задачи, поставленной президентом - увеличить не менее, чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в наших вузах и профучилищах. Многие учащиеся хотели бы приобрести практические навыки в выбранной профессии, получить дополнительный доход, поэтому они готовы трудиться в свободное от занятий время", - сказал он.