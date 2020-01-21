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Культура
2020-01-21T17:10+0300
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Стало известно, с кем будет роман у Кита Харингтона в "Вечных"
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РИА Новости

Стало известно, с кем будет роман у Кита Харингтона в "Вечных"

17:10 21.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк67-й Каннский фестиваль. День третий
67-й Каннский фестиваль. День третий
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Сети появились фотографии со съемок блокбастера Marvel "Вечные", благодаря которым стало известно, что у персонажа Кита Харингтона (Черный рыцарь) будет романтическая линия с Серси в исполнении Джеммы Чан.
На кадрах они изображают возлюбленных: целуются, обнимаются и что-то обсуждают.
В социальных сетях также разместили видео, на котором снимают экшн-сцену: десятки людей бегут от невидимой угрозы.
В "Вечных" задействованы: Сальма Хайек (Аяк), Анджелина Джоли (Тена), Ричард Мэдден (Икарис) и Кумэйл Нанджиани (Кинго) .
Картина рассказывает о расе суперлюдей — защитников человечества, к появлению которых на Земле причастна внеземная цивилизация.
Выход блокбастера запланирован на ноябрь 2020 года.
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21 сентября 2019, 13:03Культура
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КультураРичард МэдденКино и сериалыНовости культурыКит ХарингтонАнджелина Джоли (Войт)
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