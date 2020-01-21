Стало известно, с кем будет роман у Кита Харингтона в "Вечных"

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Сети появились фотографии со съемок блокбастера Marvel "Вечные", благодаря которым стало известно, что у персонажа Кита Харингтона (Черный рыцарь) будет романтическая линия с Серси в исполнении Джеммы Чан.

На кадрах они изображают возлюбленных: целуются, обнимаются и что-то обсуждают.

В социальных сетях также разместили видео, на котором снимают экшн-сцену: десятки людей бегут от невидимой угрозы.

Scene involves dozen of actoes running from the unseen threats pic.twitter.com/kJzNPwj56i — Secrets of Eternals (@EternalsSecrets) 20 января 2020 г.

В "Вечных" задействованы: Сальма Хайек (Аяк), Анджелина Джоли (Тена), Ричард Мэдден (Икарис) и Кумэйл Нанджиани (Кинго) .

Картина рассказывает о расе суперлюдей — защитников человечества, к появлению которых на Земле причастна внеземная цивилизация.