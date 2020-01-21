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В бундестаге отметили роль России и Турции в решении конфликта в Ливии
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РИА Новости

В бундестаге отметили роль России и Турции в решении конфликта в Ливии

14:08 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Россия и Турция де-факто приняли на себя ведущую роль в урегулировании ситуации в Ливии, при этом стоит воздержаться от международного участия во внутриливийском конфликте, заявил РИА Новости официальный представитель фракции "Альтернативы для Германии" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
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По итогам конференции был принят документ. Лидеры стран-участниц подтвердили приверженность невмешательству во внутреннюю политику Ливии, параллельно отметив ведущую роль ООН в урегулировании конфликта в стране. Участники конференции заявили о "безоговорочном и полном" уважении эмбарго на поставку вооружений в эту страну, которое было введено ранее решением Совета безопасности ООН, и призвали не предпринимать действия, идущие вразрез с этим режимом, в том числе путем рекрутирования наемников. Первый шаг в сфере безопасности предполагает создание в Ливии Объединенной военной комиссии 5+5, которая будет состоять из "регулярных сотрудников армии и/или полиции под эгидой ООН".
"Турция и Россия де-факто уже приняли на себя ведущую роль (в урегулировании в Ливии - ред.), все остальное было вербальной реакцией. С другой стороны, нужно ясно представлять себе, что прямо задействованные стороны, собственно, обе партии – премьер-министра Сарраджа и генерала Хафтара – не встретились в рамках конференции", - заявил Хампель, добавив, что "соглашение о перемирии также не было подписано, хотя в ходе поездки (главы МИД ФРГ Хайко) Мааса в Ливию это представлялось еще совершенно иначе".
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Маас заявил после встречи с Хафтаром в Бенгази 16 января, что глава ЛНА готов придерживаться режима прекращения огня в Ливии. По словам министра, главнокомандующий "обещал, вне зависимости от того, что он не подписал соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве, придерживаться режима прекращения огня".
По словам депутата, все заявления, которые звучат из Берлина в связи с ливийском проблематикой, "содержат надежду" на урегулирование, однако разрешить этот конфликт при помощи "одной только надежды" не представляется возможным. "На конференции (в Берлине) присутствовали все, но, в итоге, сделано относительно мало", - добавил Хампель.
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Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник подвели итоги состоявшейся днем ранее в Берлине конференции по Ливии. Министры не исключили, что для контроля за выполнением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию страны Евросоюза могли бы использовать военно-морскую миссию "София", созданную в 2015 году для борьбы с контрабандистами в международных водах у побережья Ливии. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявлял, что страна готова принять самое активное участие в мониторинге режима прекращения огня в Ливии. Ранее Италия добивалась введения миротворческой миссии под эгидой ООН с участием Евросоюза.
Представитель фракции "Альтернативы для Германии" по внешнеполитическим вопросам с сомнением прокомментировал возможность создания европейской наблюдательной миссии в Ливии. Он привел в пример конфликт между Эфиопией и Эритреей, который "неожиданно был завершен без всякого вмешательства со стороны Запада или других государств". Хампель призвал "воздержаться от международного участия" в ливийском конфликте, который и без того обременен "экономическими интересами" внешних игроков, к примеру, Турции – в Средиземном море.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Хафтара.
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